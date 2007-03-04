Межі заповідника “Бабин Яр” визначать до кінця року

Межі Державного історико-меморіального заповіднику “Бабин Яр” будуть визначені до кінця 2007 року.

Текст відповідної постанови Кабінету Міністрів (№ 308 від 1 березня) за підписом прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА розміщений на Урядовому порталі.

Кабінет міністрів з метою вшанування та увічнення пам’яті жертв війни і політичних репресій оголосив комплекс пам’яток в урочищі Бабин Яр у м. Києві Державним історико-меморіальним заповідником “Бабин Яр” та відніс його до сфери управління Міністерства культури і туризму.

Витрати з утримання заповідника здійснюватимуться за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті для Міністерства культури і туризму.

Уряд доручив Міністерству культури і туризму затвердити у тримісячний строк Положення про Державний історико-меморіальний заповідник “Бабин Яр” і перелік об’єктів, що входять до його складу, а також забезпечити до кінця 2007 року затвердження меж та зон охорони, розробку генерального плану розвитку заповідника з визначенням вартості, черговості і строків проведення ремонтно-реставраційних робіт та упорядження його території.

Крім того, Міністерство культури і туризму разом з Київською міською державною адміністрацією повинні подати у двомісячний строк Кабінету міністрів України пропозиції щодо передачі у державну власність комплексу пам’яток в урочищі Бабин Яр та інших об’єктів, необхідних для функціонування заповідника.