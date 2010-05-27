Міліція у Львові зірвала виставу про царя Медведа

Сьогодні у Львові біля головного корпусу Національного університету «Львівська політехніка» паралельно проходять акції опозиціонерів та прихильників Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, під головуванням якого в даний час у виші відбувається засідання Ради регіонів.

Як повідомив УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Львівській області Денис ХАРЧУК, перед початком засідання представники всеукраїнського об’єднання «Свобода», скандуючи гасло «Янукович, геть зі Львова!», намагалися прорватися на територію університету, а також намагалися спровокувати сутичку з учасниками акції на підтримку Президента, які також зібралися біля центрального входу «Львівської політехніки» на вул. Степана Бандери.

«Представники «Свободи» провокували сутичку з представниками молодіжних та громадських організацій, які з плакатами на підтримку Президента України та уряду стояли біля головного входу. Тому працівникам міліції довелося силами спецпідрозділу «Беркут» відтіснити учасників акції протесту ВО «Свобода» на протилежний бік вулиці і стримувати їхню агресивну поведінку кордоном бійців «Беркуту», - зазначив Д.ХАРЧУК.

У цей час працівники міліції продовжують тримати кордон між активістами «Свободи», які під скандування «Ганьба!» вимагають засудити антидержавницьку діяльність Президента та його команди, та прихильниками В.ЯНУКОВИЧА, які скандують «Янукович наш Президент!».

У коментарі УНІАН голова Львівської міської організації ВО «Свобода» Іван ГРИНДА зазначив, що працівники міліції застосували до учасників пікету силові методи і відтіснили їх на протилежний бік вулиці, перешкоджаючи проведенню раніше анонсованого пікетування у формі вистави про «Царя Медведа та його холопів». За словами І.ГРИНДИ, пікетувальники у такий спосіб мали висловили своє ставлення до Президента та його команди.

Також на площі біля «Львівської політехніки» представники молодіжних організацій та Української республіканської партії встановили плакат з написом «Янукович – фальшивий президент» і принесли великий ялинковий вінок, обвитий жовто-блакитними і траурними стрічками, який мають намір встановити біля центрального входу університету під час виходу В.ЯНУКОВИЧА.

Сьогодні у Львові вжито безпрецедентних заходів безпеки та охорони громадського порядку. У місцях перебування глави держави несуть посилене патрулювання працівники міліції, на що скаржаться жителі міста, які із затримкою можуть дістатися до місць роботи, а мешканці вулиць, прилеглих до «Львівської політехніки», не мають можливості безперешкодно потрапити до під’їздів своїх будинків або відвідати кафе, які знаходяться поблизу вишу.