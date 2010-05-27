Огризко бачить, що влада відмовляється від європейських цінностей

Колишній міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО вважає, що заява глави МЗС Костянтина ГРИЩЕНКА про зняття з порядку денного питання вступу України до НАТО свідчить про відмову влади від європейських цінностей.

Про це В.ОГРИЗКО сказав в коментарі УНІАН.

На його думку, нова влада не розуміє, що інтеграція України до НАТО є приєднанням до європейської системи цінностей. “І відповідно відмова від вступу, означає, що ми не хочемо навіть наближатися до цих цінностей, а вибрали собі якусь таку непривабливу роль мавпування російської позиції”, - зауважив В.ОГРИЗКО.

За його словами, для Росії така позиція нашої держави є привабливою, але не для України.

Крім того, В.ОГРИЗКО зауважив, що така позиція не узгоджується із законом про засади внутрішньої та зовнішньої політики. За його словами, за цей закон свого часу голосували й представники Партії регіонів.

Водночас, В.ОГРИЗКО зауважив, що його не здивувала сьогоднішня заява К.ГРИЩЕНКА. “В цій заяві нічого нового я не побачив, такі заяви робились й раніше, одразу після зміни керівництва нашої держави, тому говорити про сенсацію не потрібно”, - зауважив він.

В.ОГРИЗКО погодився з тим, що такі коливання у зовнішньополітичному курсі України негативно впливають на ставлення до нашої країни не лише членів Альянсу, а й інших міжнародних структур. “Для багатьох європейців найголовнішим є питання, чи не означає це докорінного перегляду стратегічних засад зовнішньої політики. Якщо такі питання виникають, то вони тягнуть за собою весь наступний ланцюжок, – є сумніви, припиняється співпраця в інших питаннях, в тому числі й економічного характеру... Тому такі різкі повороти лише створюють проблеми, а не розв’язують існуючі”, - наголосив він.

Разом із тим колишній глава МЗС переконаний, що це не остаточне рішення. “Нічого немає вічного в цьому світі... Прийде нова влада, і ми повернемося до питання вступу до НАТО. Тим більше, що двері в цій структурі для нас залишаються відкритими. Так що будемо оптимістами”, - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 травня, на ХІ Міжвідомчій нараді з питань координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх відносин міністр закордонних справ України К.ГРИЩЕНКО заявив, що Україна продовжуватиме розвивати відносини з НАТО, але питання про членство в цій організації знімається з порядку денного.

К.ГРИЩЕНКО нагадав, що ідея членства України в Альянсі не користується підтримкою більшості українців і деструктивно впливає на ефективність зовнішньої політики України. Враховуючи це, сказав К.ГРИЩЕНКО, Україна продовжуватиме розвивати свої відносини з Альянсом, але питання про членство наразі знімається з порядку денного. За словами міністра, саме такий підхід найбільше відповідає сучасному стану речей.