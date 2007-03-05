Кого українці вважають найбільш корумпованим (соцопитування)

51,7% українців вважають, що найбільш корумпованим органом влади є міліція.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Київським інститутом проблем управління ім. Горшеніна. На другому місці за корумпованістю є суди – 49,4%. За ними йде прокуратура – 39,9%, Верховна Рада України – 38,5%, митниця – 36,7%, місцеві органи влади – 35,5% та Кабінет міністрів – 31,4%.

Секретаріат президента найбільш корумпованим вважають 19,1% опитаних, СБУ – 15,4% і не дали відповідь на це запитання 13%.

На запитання, наскільки поширеним є хабарництво в цілому по Україні, відповіли, що воно є дуже поширеним 40,1% респондентів. При цьому на запитання, чи варто найближчим часом очікувати гучних антикорупційних справ та арештів посадових осіб у владних структурах за звинуваченням в корупції, 58,3% відповіли, що не варто очікувати, 13,4% вважають, що можна очікувати і не відповіли на це запитання 28,3% опитуваних.

Опитування було проведене з 12 по 25 лютого у 143 населених пунктах. Було опитано 2012 респондентів віком від 18 років, похибка дослідження не перевищує 2,4%.