Гриценко: у наступні п’ять років нам не потрібно нікуди вступати

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що Україна має насамперед навчитися себе поважати і не прагнути якнайшвидше потрапити до Європейського Союзу чи НАТО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА, про це він заявив під час засідання «Молодіжного дискусійного клубу» у Львові.

«Україні сьогодні потрібно перш за все навчитися себе поважати і не прагнути якнайшвидше потрапити до Євросоюзу чи НАТО. Протягом наступних п’яти років нам не потрібно нікуди вступати», - підкреслив він.

«Якби нас зараз приймали в ЄС, я скоріше сказав би ні, ніж так», - додав А.ГРИЦЕНКО.

За словами народного депутата, попри те, що у країнах ЄС не страшно ходити по вулицях, класти гроші в банк, легко розпочати бізнес, захистити свої інтереси у суді, абсолютно спокійно подорожувати між країнами, Україні потрібно зважати на елемент егоїзму.

«Не можна використовувати подвійні стандарти. Європа розповідає нам казки, який ще шлях треба пройти Україні, щоб отримати старт ПДЧ, в той час, коли вже у 1999 році вони дали його Албанії, потім Румунії та Болгарії, - зазначив голова Комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони. – Ми зняли візовий режим для Євросоюзу. Мабуть, можна було з 2005 року зробити так, щоб нас не принижували у посольствах країн ЄС та на кордонах».

На переконання А.ГРИЦЕНКА, якщо Україна виконає всі зобов’язання з контролю за кордоном і митницею, але після цього ЄС не запровадить для нас безвізовий режим, то потрібно відновити візи для європейців, що подорожують до нашої держави.

«Якщо Європа боїться записати в нову посилену угоду слово Україна навіть як перспективу через тисячу років, що відповідає всім документам, я не вірю в її щирість. Якщо вони ставлять перепони для нашого бізнесу, і тягнуть морквиною кожного нового Президента, це не щирість, це проблема», - наголосив народний депутат.