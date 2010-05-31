Кандидат на начальника Генштабу вже замовив собі нову форму?

На посаду начальника Генерального штабу - головнокомандувача Збройних сил України розглядається кандидатура нинішнього першого заступника міністра оборони Григорія ПЕДЧЕНКА.

Про це УНІАН повідомило джерело в Міністерстві оборони України.

Співрозмовник агентства вважає мало вірогідною версію деяких ЗМІ, що найімовірніше на посаду начальника Генерального штабу – головнокомандувача ЗСУ замість генерала армії України Івана СВИДИ, який минулого тижня написав рапорт про відставку, буде призначено командувача Сухопутних військ генерал-полковника Геннадія ВОРОБЙОВА.

“Генерал-полковник ВОРОБЙОВ у грудні минулого року помпезно відзначив День Сухопутних військ, запросивши на святкування тодішнього прем’єр-міністра і головного політичного опонента чинного Президента Юлію ТИМОШЕНКО, яка вперше за роки свого перебування у владі відвідала подібний захід. Виходячи із певної внутрішньої політичної кон’юнктури, це не залишилося непоміченим...”, - зауважив співрозмовник агентства.

Щодо першого заступника міністра оборони Г.ПЕДЧЕНКА, джерело зауважило, що він брав активну участь у виборчій кампанії Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА в Одеській області, а відтак після виборів посів гідне місце у вертикалі нової влади.

Як нагадав співрозмовник агентства, Г.ПЕДЧЕНКО у 2005 році був звільнений з військової служби у званні генерал-лейтенанта з посади командувача військами Південного оперативного командування. Водночас, джерело зауважило, що не існує жодних перепон, щоб глава держави своїм рішенням поновив його на військовій службі.

Співрозмовник агентства також повідомив, що Г.ПЕДЧЕНКО вже замовив собі нову генеральську форму у військовому ательє.

Як повідомляв УНІАН, 28 травня генерал-армії України І.СВИДА написав рапорт про відставку з посади начальника Генерального штабу ЗСУ.

Пояснюючи причини такого рішення, у тексті рапорту генерал армії України І.СВИДА зазначив: «Як офіцер і відповідальна людина, я готовий працювати в складних умовах на зміцнення оборони країни. В ситуації, що склалася, я визнаю право Президента реалізувати його бачення шляхів розвитку Збройних сил. Він це робитиме з іншим начальником Генерального штабу».