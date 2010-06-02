Регіонал розгледів у бютівців патологію - "плюралізм в одній голові"

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявляє, що члени фракції БЮТ залишили сесійну залу парламенту й відмовились розглядати законопроекти, які самі раніше внесли на розгляд Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Важко пояснити дану позицію. Це можна назвати плюралізмом думок в одній голові. А плюралізм думок в одній голові – це можна порівняти з патологією», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Він зазначив, що в середу опозиція має право формувати порядок денний засідання ВР.

При цьому, додав О.ЄФРЕМОВ, порядок денний сьогоднішнього пленарного засідання був затверджений раніше, і до нього увійшли законопроекти, внесені опозицією.

«Але опозиція сама ж за них не хоче голосувати. Тоді скажіть, чого хочете насправді», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Як повідомляв УНІАН, учора, 1 червня, голова фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО заявив, що БЮТ наполягає на розгляді 2 червня пакету законопроектів, спрямованих на розвиток малого і середнього бізнесу.

Сьогодні ВР двічі голосувала за включення до порядку денного цих законопроектів, але обидва голосування не були результативними. На знак протесту проти цього фракція БЮТ залишила сесійну залу.

Законопроектами, які пропонувала включити до порядку денного опозиція, передбачалося скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, та скорочення кількості контролюючих органів, введення податкових канікул для малого бізнесу, а також зменшення видатків на утримання Президента України, ВР, Кабміну, апаратів центральних та місцевих органів виконавчої влади.

Заступник лідера фракції БЮТ, голова опозиційного уряду Сергій СОБОЛЄВ заявив, що якщо коаліція і надалі по середах відмовлятиметься розглядати законопроекти, подані опозицією, то фракція БЮТ не братиме участь в таких пленарних засіданнях Верховної Ради.

С.СОБОЛЄВ нагадав, що право опозиції формувати порядок денний по середах прописано в Регламенті ВР.