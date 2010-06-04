Беркут знову заблокував опозицію, Могильов каже - охороняють порядок

Близько 200 співробітників “Беркуту” та “Титану” під час прес-конференції Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА в “Українському домі” заблокували нечисельний мітинг опозиції біля стадіону “Динамо”.

Як повідомляє кореспондент "Української правди",протестувальники прямували вулицею Грушевського у напрямку “Українського дому”, де мала розпочатися прес-конференція В.ЯНУКОВИЧА.

У той час, коли колона в складі близько 200 протестувальників підійшла до стадіону “Динамо”, їх оточили близько 200 співробітників "Беркуту" та "Титану".

Оскільки група протестувальників не змогла пройти далі, вони провели акцію прямо біля стадіону “Динамо”, скандуючи "Ганьба!" та "Брехня!".

Співробітники міліції ніяк не пояснили те, що вони заблокували нечисельну колону опозиціонерів.

Водночас під “Українським домом” зібралися близько 1000 прихильників В.ЯНУКОВИЧА, яким ніхто не перешкоджав.

Міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ сказав, що прихильників опозиції було заблоковано з метою забезпечення громадського порядку, повідомляє УП.

"Всі заходи, які тут проводяться, зроблені з однією метою - охороною громадського порядку. Ми хочемо мати порядок, чи безпорядок?", - запитав А.МОГИЛЬОВ.

Водночас він не пояснив, чому тоді набагато чисельніший пікет прихильників Партії регіонів підпустили до “Українського дому”.

"Ще раз повторюю - все зроблено з метою громадського порядку", - зазначив він.

Як відомо, аналогічну тактику взяття учасників акції протесту в кільце було застосовано “Беркутом” 3 червня, коли партія "За Україну" намагалася провести акцію під палацом "Україна", де виступав В.ЯНУКОВИЧ. Так само діяли правоохоронці і у Львові, під час візиту туди В.ЯНУКОВИЧА 27 травня.

Водночас, як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 червня, на прес-конференції В.ЯНУКОВИЧ заперечив факти блокування міліцією опозиційних акцій протесту. За словами Президента, він не захищає міліцію, але міліція не повинна допускати з`ясування політичних суперечок силовими методами. Як сказав В.ЯНУКОВИЧ, міліція реагує лише на протиправні дії. «Я впевнений у тому, що вона не реагує ні на які політичні кольори тієї або іншої політичної сили», - зазначив він.

На думку В.ЯНУКОВИЧА, громадян, які порушують громадський порядок, незалежно від політичної приналежності, «міліція, як то кажуть, своєчасно убезпечує від неприємностей, оскільки є ж протистояння політичних сил». Президент додав, що міліції нічого іншого не залишається, як розділяти політичні сили, щоб не було зіткнень. «Ми знаємо, що є політичні сили, які хочуть будувати свою політику на популізмі, зображати із себе героїв або скривджених», - підкреслив він.