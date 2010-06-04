Льовочкін і Азаров «гризуться» за торгівлю зброєю?

Основна інтрига ста днів уряду Миколи АЗАРОВА в галузі ВПК - боротьба між різними групами усередині Партії регіонів за контроль над українським державним монополістом торгівлі зброєю, пише тижневик «Коментарі:».

Як відомо, питання, пов’язані з військово-промисловим комплексом й експортом зброї і військової техніки, формально закріплені за віце-прем’єром Володимиром СІВКОВИЧЕМ. Водночас «Укрспецекспорт» - держпосередник торгівлі зброєю - зараз підпорядковується Президентові, котрий призначає керівництво компанії за погодженням з РНБОУ й Кабміном.

В.СІВКОВИЧ запропонував внести поправки до статуту «Укрспецекспорту», які змінять підвідомчість держкомпанії - від Президента до Кабміну в особі віце-прем’єра. (Віце-прем’єр уже при формуванні уряду хотів призначити свого керівника на це підприємство, але проти цього була Адміністрація Президента, яка виступила за збереження посади нинішнім гендиректором Сергієм БОНДАРЧУКОМ, відзначає видання.)

Також пропонується ліквідувати дочірні підприємства компанії і позбавити «Укрспецекспорт» права визначати політику військово-технічної співпраці, цю функцію Мін’юст пропонує передати Кабміну. Як пишуть «Коментарі:», схема перепідпорядкування один в один повторює спробу Віктора ЯНУКОВИЧА на посаді прем’єра (2006–2007 роки) отримати контроль над «Укрспецекспортом». Тоді цей процес зупинило звернення Віктора ЮЩЕНКА до Конституційного Суду України.

Зараз, відзначає видання, В.ЯНУКОВИЧУ доведеться вирішувати ще складніше питання: кому віддати перевагу - адміністрації чи уряду? У цих структурах виконавчої влади продажем цікавляться різні групи, отож конфлікт, пов’язаний з «президентським бізнесом», як ще називають торгівлю зброєю, неминучий.