Тимошенко про Кучму, клани, кишенькових депутатів та профанацію

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що запровадження в Україні змішаної виборчої системи призведе до профанації виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила на прес-конференції в Києві.

«Переробка пропорційної системи виборів, яка, безумовно, має свої недосконалі складові, пропорційної системи виборів, яка крок за кроком започатковує в Україні партії європейського типу, започатковує відповідальність і підзвітність партій, робить партії дієвим механізмом розвитку всіх процесів позитивного напрямку - саме цю систему зараз хочуть зламати», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ вважає, що в Україні треба удосконалювати пропорційну систему виборів шляхом запровадження відкритих списків. «Але те, що пропонує ЯНУКОВИЧ - введення змішаної системи, повернення на 50% місцевих органів влади і у Верховній Раді започаткування виборів на мажоритарній основі. І тоді зовсім по-іншому будуть виглядати вибори», - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, як за часів президентства Леоніда КУЧМИ саме через змішану систему виборів створювалася авторитарна система влади. «Ми пам’ятаємо напівмажоритарні вибори при КУЧМІ, коли у кабінеті Президента на мажоритарні округи розписувалися представники великого кланового бізнесу, коли весь адмінресурс підтягувався під кожен мажоритарний округ, який планував отримати КУЧМА як перемогу і як кишенькового депутата, і всі ми пам’ятаємо, як у 2002 році партія влади взяла 11,7%, але зразу створила свою більшість за рахунок кишенькових, маніпульованих, залежних, керованих мажоритарників» - пояснила вона.

На її думку, запровадження змішаної системи виборів скасує конкурентність серед політичних партій, а також зупинить просування України «вперед на основі конкуренції стратегій партій».

«Я думаю, що це є не просто крок назад, а це є руйнація надій держави на розвиток усіх процесів цивілізованим демократичним шляхом», - резюмувала Ю.ТИМОШЕНКО.