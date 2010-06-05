Тимошенко: Янукович Крим здав, але ціни на газ не знизив

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що уряд не знизив ціни на природний газ для промислових підприємств за результатами нових домовленостей з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО сказала на прес-конференції в Києві.

"Сьогодні усі підприємства України отримали нову ціну на газ, вже після домовленості ЯНУКОВИЧА. Ціни, які виставлені на газ промисловим підприємствам, малому і середньому бізнесу після того, як ЯНУКОВИЧ, по суті, здав Крим, сьогодні такі самі, як ті, що виставляв наш уряд у кризу в 2009 році, але без здачі національних інтересів і без будь-якої руйнації наших справжніх українських стратегій. Зниження ціни на 100 доларів – це був великий обман, який прикривав велику зраду", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ нагадала, що після підписання угод з Росією про подовження термінів перебування Чорноморського флоту РФ в Україні в обмін на зниження ціни на природний газ на 100 доларів нова влада обіцяла стабільність тарифів як для населення, так і для промислових підприємств.

"Сьогодні в місті Київ, в місті Севастополь, в багатьох інших містах України йде досить суттєве - від 40% до іноді двох разів - підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Я думаю, що після такої соціальної політики бідних людей не буде – залишаться тільки жебраки. Тому я нагадую вам слова ЯНУКОВИЧА, що він на 100 доларів знизить ціну на газ, і тому всі тарифи на тепло, на гарячу воду, як і ціни на газ, залишаться стабільними на багато років. Це його обіцянки. Сьогодні ми бачимо, що все робиться абсолютно діаметрально протилежне", - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.