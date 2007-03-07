У Львові кепку Лужкова жбурнули аж до Уралу (фоторепортаж)
16:22, 07 березня 2007Політика
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Змагання влаштували біля консульства РФ
Привернути увагу до образливих та протиправних висловлювань мера Москви Юрія Лужкова та інших відомих російських політиків щодо України та Криму мала на меті акція, організована львів’янами біля Генерального консульства Росії.
Учасники міні-чемпіонату жбурляли копію кепки мера Москви до відміток, що вказували географічні назви у Росії – «хутір Михайлівський», «Москва», «Урал», «Магадан» та інші.
|Мітки встановили у сквері біля консульства РФ у Львові
Кепку для метання співставяють з оригіналом на фото
|Хочеться докинути до Магадана...
|Метання кепки - заняття унісекс
|До змагання долучилися і фотокореспонденти
Фото Олександра Барана
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