У Львові кепку Лужкова жбурнули аж до Уралу (фоторепортаж)

Привернути увагу до образливих та протиправних висловлювань мера Москви Юрія Лужкова та інших відомих російських політиків щодо України та Криму мала на меті акція, організована львів’янами біля Генерального консульства Росії.

Учасники міні-чемпіонату жбурляли копію кепки мера Москви до відміток, що вказували географічні назви у Росії – «хутір Михайлівський», «Москва», «Урал», «Магадан» та інші.

Фото Олександра Барана