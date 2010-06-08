Вселенський патріарх пропонує Януковичу об'єднати церкви в Україні

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підтримує процес єднання православ’я і його посилення з центром у Константинополі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава Української держави сказав під час зустрічі із Вселенським патріархом ВАРФОЛОМІЄМ сьогодні у Стамбулі у резиденції Вселенського патріарха.

Вселенський патріарх у ході зустрічі висловив сподівання, що Президент України В.ЯНУКОВИЧ об’єднає українське православ’я в єдину канонічну церкву. Він наголосив, що його не може не турбувати розкол, який є в українському православ’ї.

«Це нас дуже засмучує. Ми молимося, щоб цей розкол зник якомога скоріше. Я вважаю, що всі наші браття, які відокремилися, повернуться в канонічну церкву. Це є спасінням», - сказав ВАРФОЛОМІЙ.

Він також висловив сподівання, що В.ЯНУКОВИЧ на посту Президента «зробить усе можливе, щоб загоїти ці рани і відновити єдність української православної церкви».