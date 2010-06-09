Одна з церков просить перейменувати вулицю Мазепи в Лаврську

Київська міська держадміністрація отримала від однієї з православних церков листа з проханням перейменувати вулицю Івана Мазепи на Лаврську.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

У мерії не уточнили, яка саме з церков подалала звернення та коли воно було отримане.

Водночас, у прес-службі повідомили, що у зверненні йдеться про повернення вказаній вулиці історичної назви, яку вулиця мала до її перейменування на Січневого повстання, а потім на Івана Мазепи.

Питання перейменування, за даними прес-служби, має бути винесено на найближче засідання Київради.

Разом із тим, прес-служба Української народної партії на своєму офіційному сайті розмістила інформацію про те, що до київської влади звернулась Українська православна церква (Московського патріархату). За даними УНП, питання перейменування вулиці І.Мазепи розглядалось на сьогоднішньому засіданні комісії Київради з питань культури та туризму, але депутати не підтримали цей проект рішення.

УНП виступає проти перейменування вулиці І.Мазепи «на догоду Москві», оскільки це може принизити гідність українців.