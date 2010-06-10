Рейтинг українських губернаторів

Лідером серед українських регіонів на сьогодні є Дніпропетровська область, аутсайдером – Сумщина. Про це свідчить рейтинг губернаторів, складений тижневиком «Коментарі:»

Як пише видання, рейтинг – це, скоріше, реєстр тієї спадщини, яка дісталася губернаторам, хоча в ньому вже враховано наслідки їхніх перших кроків. Для характеристики успіхів і провалів виконавчої влади регіонів аналітики «Коментарів:» обрали 20 критеріїв, які належать до різних аспектів розвитку економіки й благополуччя громадян (приріст промислового і с/г виробництва, залучення капітальних інвестицій, зменшення боргів населення з оплати ЖКП, приріст кількості працівників, народжуваність та ін.).

Найгірші стартові позиції - у губернатора Сумщини Юрія ЧМИРЯ. Цього року область серед відстаючих за більшістю показників, зокрема, посідає друге місце серед регіонів з найбільшим зростанням заборгованості із зарплати й найнижчою народжуваністю, третє місце - з падіння промислового виробництва.

На другій позиції знизу - губернатор Чернігівщини Володимир ХОМЕНКО. Саме для нього, відзначають «Коментарі:», це не стартова позиція, а, як мінімум, проміжний підсумок його діяльності на посаді керівника області, яку він займає з липня 2007 року. Цього року Чернігівщина лідирує за смертністю населення, перебуває на другому місці за рівнем прихованого безробіття на підприємствах, на третьому — серед регіонів із найменшим припливом капітальних інвестицій, на четвертому — серед регіонів із найнижчою народжуваністю і на п’ятому — зі спаду в промисловості й будівництві.

Не кращі справи на Луганщині, яка ще з вересня 2006 року перебуває під управлінням губернаторів-«регіоналів». Область вийшла на найнижчі показники народжуваності, друге місце серед регіонів із найгіршими показниками з уведення в експлуатацію житла й за збитковістю підприємств, четверте місце за щільністю промислових викидів в атмосферу, п’яте — за смертністю населення і шосте — за зростанням заборгованості підприємств з виплати зарплат і населення — з оплати ЖКП.

Що ж до лідерів рейтингу, то порівняно непогану спадщину залишив своєму спадкоємцеві Олександрові ВІЛКУЛУ екс-губернатор Дніпропетровщини Віктор БОНДАР. Область на першому-другому місцях зі зменшення боргів із зарплати, зростання роздрібного товарообігу, промислового виробництва й обсягу реалізованих послуг, на третьому місці — зі зростання реальної зарплати, на п’ятому — за динамікою будівництва, на шостому — за характеристиками припливу капітальних інвестицій і сальдо зовнішньої торгівлі.

Друга позиція рейтингу за сумою показників дісталася губернаторові Рівненщини Василю БЕРТАШУ. Його область на першому-другому місцях за рівнем народжуваності й зростання реальної зарплати, на третьому — серед регіонів із найнижчою інфляцією і найбільшим приростом обсягу реалізованих послуг, на п’ятому — серед регіонів із найнижчою смертністю, а також на шостому з кінця місці за зменшенням кількості найманих робітників і за щільністю промислових викидів в атмосферу.

Третій рядок рейтингу зайняв губернатор Житомирщини Сергій РИЖУК. В Житомирської області є друге місце за приростом обсягу виконаних будівельних робіт, четверте — за припливом капітальних інвестицій, а також п’яте місце серед регіонів із найменшою щільністю промислових викидів в атмосферу й шосте - серед регіонів із найнижчою інфляцією.

Конкурентами лідерів виступають губернатори Кіровоградщини Сергій ЛАРІН і Полтавщини Олександр УДОВИЧЕНКО. Позитивна спадщина, що дісталася С.ЛАРІНУ, — це перше-друге місця зі зростання кількості найманих робітників і обороту роздрібної торгівлі, третє місце - за повнотою зайнятості працівників, а також місця в шістці регіонів із найменшою часткою працівників, що мають тарифну ставку, нижчу від прожиткового мінімуму, і з найбільшим приростом реальної заробітної плати. А екс-губернатор Полтавщини Валерій АСАДЧЕВ залишив після себе перше місце області з приросту обсягу виконаних будівельних робіт, третє — зі зростання промислового виробництва й кількості найманих робітників і за припливом капітальних інвестицій, четверте-шосте — зі зростання реальної зарплати, зовнішньоторговельного сальдо й зростання обороту роздрібної торгівлі.

Лише на шостій позиції в рейтингу, наголошують «Коментарі:», опинився мер Києва й голова столичної міськдержадміністрації Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. Хоча, здавалося б, столиця апріорі повинна бути найбільш благополучним регіоном. Київські контрасти - це найнижча смертність населення, лідерство з прибутковості підприємств, друге місце за повнотою зайнятості працівників, і водночас - найгірше сальдо зовнішньої торгівлі, найменший приріст реальної зарплати, друге місце за щільністю промислових викидів в атмосферу й шосте - за швидкістю зростання безробіття.

Рейтинг губернаторів за версією “Коментарів:”

1. Олександр ВІЛКУЛ (Дніпропетровська обл.).

2. Василь БЕРТАШ (Рівненська обл.).

3. Сергій РИЖУК (Житомирська обл.).

4. Сергій ЛАРІН (Кіровоградська обл.).

5. Олександр УДОВИЧЕНКО (Полтавська обл.).

6. Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ (Київ).

7. Михайло ВИШИВАНЮК (Івано-Франківська обл.).

8. Борис КЛИМЧУК (Волинська обл.).

9. Сергій ТУЛУБ (Черкаська обл.).

10. Борис ПЕТРОВ (Запорізька обл.).

11—12. Микола КРУГЛОВ (Миколаївська обл.); Валерій Саратов (Севастополь).

13. Олександр ЛЕДІДА (Закарпатська обл.).

14. Василь ДЖАРТИ (АР Крим).

15. Микола ДЖИГА (Вінницька обл.).

16. Михайло ДОБКІН (Харківська обл.).

17. Анатолій БЛИЗНЮК (Донецька обл.).

18. Василь ЯДУХА (Хмельницька обл.).

19. Михайло ПАПІЄВ (Чернівецька обл.).

20—21. Ярослав СУХИЙ (Тернопільська обл.); Анатолій ГРИЦЕНКО (Херсонська обл.).

22. Василь ГОРБАЛЬ (Львівська обл.).

23. Анатолій ПРИСЯЖНЮК (Київська обл.).

24. Едуард МАТВІЙЧУК (Одеська обл.).

25. Валерій ГОЛЕНКО (Луганська обл.).

26. Володимир ХОМЕНКО (Чернігівська обл.).

27. Юрій ЧМИР (Сумська обл.).