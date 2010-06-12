Почалися зйомки французько-українського фільму про трагедію ЧАЕС

В Україні розпочалися зйомки французько-українського фільму про чорнобильську трагедію «Земля забуття».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, з цієї нагоди сьогодні в Києві відбулась прес-конференція за участю акторів, режисера та продюсера фільму, а також міністра Нестора ШУФРИЧА.

«На жаль, весь світ знає Україну не тільки завдяки таланту братів КЛИЧКІВ, Андрія ШЕВЧЕНКА, Ольги КУРИЛЕНКО, але й через чорнобильську трагедію. Це не тільки техногенна аварія, а тисячі загублених життів». – сказав міністр.

Він подякував акторці О.КУРИЛЕНКО за згоду брати участь в зйомках цього фільму, знаючи, що вона заради нього відмовилася від проекту у Сполучених Штатах. А також він подякував режисеру Летиції ГОНСАЛЕС, продюсеру Михаль БОГАНІМ, а також українським продюсерам Марині та Ігорю ЛОПАТЬОНОК за те, що знайшли можливість залучити ресурси і дати життя цьому фільму.

У свою чергу О.КУРИЛЕНКО зазначила: «Я рада зніматися вперше на Україні. Це буде мій перший фільм, де я буду розмовляти трьома мовами. 15 років я прожила в Україні, тому легко зможу втілитися в роль. За час підготовки до зйомок я багато перечитала книжок про Чорнобильську аварію і переглянула чимало документальних фільмів на цю тематику - все це мені допоможе». - розповіла виконавиця головної ролі Ольга Куриленко.

Н.ШУФРИЧ висловив сподівання, що наступного року на Канському фестивалі стрічка «знайде розуміння у глядачів». Крім того він запевнив, що МНС надасть максимальну підтримку в організації зйомок.

Довідка. Фільм «Земля забуття» розповість про одну з найбільших техногенних катастроф XX століття - аварію на Чорнобильській АЕС. Зйомки відбуватимуться на території України, деякі епізоди зніматимуться в зоні відчуження за сприяння МНС України. В основі сюжету – особиста драма молодої дівчини з Прип’яті, міста радянських атомників. Спокійне і щасливе життя руйнується в одну мить – в день страшної аварії на атомному реакторі. Втрата близьких, паніка і жах, безповоротно втрачена молодість і краса, хвороби – все це довелось пережити героїні О.КУРИЛЕНКО. І крізь призму скаліченої катастрофою долі глядач відчує всю глибину Чорнобильської трагедії.

Вихід фільму заплановано на 26 квітня 2011 року – 25-ту річницю трагедії на ЧАЕС.