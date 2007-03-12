Наша Україна і БЮТ замахнулися на двох силовиків

Фракції БЮТ і «Наша Україна» вимагатимуть від Верховної Ради прийняти рішення про відставку міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКА і генерального прокурора України Олександра МЕДВЕЩЬКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що з цією метою обидві фракції внесуть до парламенту відповідний проект постанови. Такий крок двох фракцій, за її словами, пов’язаний з тим, що «колишні кримінальні авторитети розставляються на ключові посади в МВС і прокуратуру».

Вона також наголосила, що «Наша Україна» і БЮТ пропонуватимуть усім політичним силам, включаючи Президента, прем’єр-міністра і уряд, а також Верховну Раду, консенсусно вирішити питання щодо внесення нових кандидатур на ці посади.

При цьому, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, ці кандидатури у своїй діяльності мають керуватися «професіоналізмом, а не політичними і кримінальними мотивами».

Ю.ТИМОШЕНКО також наголосила, що «Наша Україна» і БЮТ пропонуватимуть Президенту України видати указ про підпорядкування главі держави Міністерства внутрішніх справ.

Як заявила лідер БЮТ, згідно зі статтею 106 Конституції України, усі збройні формування підпорядковуються Президенту України, а тому і МВС також має підпорядковуватися главі держави.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що цей крок необхідно зробити, враховуючи останні заяви депутатів від антикризової більшості, зокрема, про те, «як Міністерство внутрішніх справ буде розганяти мирний мітинг щодо встановлення необгрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги». «Це фактично початок репресій проти народу України», - додала лідер БЮТ.