Тимошенко розвідала, чим у Кабміні займаються з ранку до ночі

Фракції БЮТ і «Наша Україна» вимагають від Верховної Ради відправити у відставку тих міністрів, чиї імена пов’язані з бізнес-структурами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

«Ми вимагаємо розірвання бізнесу і влади, а тому наполягаємо на видаленні з Кабінету міністрів усіх міністрів-бізнесменів», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також заявила, що на сьогодні уряд фактично перетворився на бізнес-структуру владної команди на чолі з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Крім того, за словами лідера БЮТ, у Кабінеті Міністрів «з ранку до ночі вирішуються виключно бізнес-проекти».

Ю.ТИМОШЕНКО також наголосила, що у зв’язку з цим необхідно зробити все можливе для звільнення міністрів, чиї імена пов’язують з діяльністю бізнес-структур.