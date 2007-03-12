Томенко пояснив, чим відрізняється секс від політики

Віце-спікер Микола Томенко припускає, що опозиція може знову заблокувати роботу парламенту в разі невиконання коаліцією її вимог.

"Я припускаю, що робота парламенту може бути заблокована", - сказав Томенко на брифінгу в понеділок.

Водночас на запитання, як він як заступник голови Верховної Ради поводитиметься в разі подібних дій опозиції, Томенко наголосив, що "балотувався (на посаду віце-спікера) не для того, щоб блокувати, а для того, щоб опозиція була представлена в керівництві Верховної Ради".

Також він в черговий раз запропонував представникам усіх політичних сил в разі незгоди з його діяльністю на посаді віце-спікера підняти питання щодо відкликання його кандидатури.

"Якщо Верховна Рада хоче діяти як інструмент більшості без опозиції і більшість вважає діяльність опозиції деструктивною, то можна реалізувати ідеї деяких народних депутатів зареєструвати постанову і проголосувати за моє звільнення як представника опозиції", - сказав Томенко.

Водночас він підкреслив, що, обіймаючи цю посаду, налаштований на результативність роботи Верховної Ради.

"Секс від політики відрізняється тим, що в першому випадку народ отримує задоволення від процесу, а в другому – від результату. Я б хотів, щоб у парламенті ми все таки отримали результат і цей результат був би не в інтересах більшості і опозиції, а в інтересах українського суспільства", - сказав Томенко.

Українська правда