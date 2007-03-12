Томенко не збирається штовхатися біля трибуни разом з Тимошенко

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО заявляє, що не блокуватиме роботу ВР у разі, якщо це робитиме опозиція.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ТОМЕНКО сказав сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів, як він реагуватиме на те, коли опозиція блокуватиме роботу парламенту і чи братиме в цьому участь.

За словами М.ТОМЕНКА, і в часи перед помаранчевою революцією, і в період, коли був у фракції БЮТ, «я завжди говорив, що я дуже слабий блокувальник, і здебільшого такими справами не займався».

При цьому він зазначив, для нього “важливим було запропонувати проект закону, який опозиція повинна провести, а не штовхатися біля трибуни”. «Я думаю, що є багато професійних блокувальників, і вони добре це роблять, і робитимуть далі», - наголосив М.ТОМЕНКО.

Коментуючи заяву Василя КИСЕЛЬОВА (фракція Партії регіонів) щодо можливого відкликання його з посади заступника голови ВР, М.ТОМЕНКО зазначив, що і опозиція, і парламентська більшість можуть розпочати цю процедуру, але при цьому мають дотримуватися законодавства та регламенту ВР. Він нагадав, що з початку слід зібрати 150 підписів народних депутатів, потім має бути проведено обговорення, а далі голосування в таємному режимі бюлетенями за дану пропозицію.

М.ТОМЕНКО наголосив, що він несе відповідальність «і перед опозицією, і перед іншими народними депутатами, бо їх виявилося 340, які голосували за мене». Він зазначив, що не має морального права як заступник голови ВР України не працювати з усіма народними депутатами та комітетами.

Заступник голови ВР припустив, що під час цієї сесії відбуватиметься блокування трибуни та президії парламенту. Він водночас зазначив, що «якщо ВР хоче діяти як інструмент тільки більшості без опозиції, а більшість вважає, що діяльність опозиції деструктивна і не потрібна, то можна реалізувати ідею деяких народних депутатів – зареєструвати постанову про моє звільнення як представника опозиції».

Водночас він зазначив, що й опозиція може зареєструвати проект постанови про звільнення його з посади заступника голови, якщо вона вважатиме найбільш дієвим методом діяльності блокування роботи парламенту.

«Я не балотувався для того, щоб блокувати роботу парламенту» - наголосив М.ТОМЕНКО. За його словами, він хоче зробити все для того, щоб опозиція могла максимально впливати на ухвалення рішень. «Секс від політики відрізняється тим, що в першому випадку народ отримує задоволення від процесу, а в другому випадку - від результату», - сказав М.ТОМЕНКО.

Він наголосив, що хотів би, щоб у парламенті «все ж таки ми отримували результат, і цей результат був в інтересах не більшості чи опозиції, а в інтересах суспільства».

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого на засіданні парламенту народний депутат, член фракції Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ запропонував Верховній Раді під час найближчого голосування бюлетенями звільнити М.ТОМЕНКА з посади заступника голови ВР. За його словами, події останніх днів свідчать про те, що «з опозицією домовлятися неможливо».

В.КИСЕЛЬОВ також наголосив, що опозиція своїми діями «переступила грань».