Литвин вирішив покарати Пилипишина і його людей?

Голова Верховної Ради України, лідер Народної партії Володимир ЛИТВИН вирішив покарати голову столичної Шевченківської РДА Віктора ПИЛИПИШИНА, а також його найближчих соратників - депутатів Київради Олену АНТОНОВУ й Миколу ГОЦЬКОГО, застосувавши до них імперативний мандат.

Про це пише тижневик «Коментарі:», посилаючись на джерела в Народній партії.

Як пише видання, рішення В.ЛИТВИНА позбавити В.ПИЛИПИШИНА мандата депутата райради, що «автоматом» повинно викликати його звільнення з посади голови Шевченківської райради й райдержадміністрації, є наслідком бажання зміцнити дисципліну у своїй партії напередодні місцевих виборів.

Втім, зауважують «Коментарі:», для вирішення цього завдання В.ЛИТВИНУ необхідно заручатися підтримкою такої «блокоутворюючої» на столичному рівні партії, як Українська селянська демократична, яку зараз контролює формально член Блоку Кличка Дмитро АНДРІЄВСЬКИЙ. Крім того, голові ВР доведеться домовлятися й із Президентом, який призначає і звільняє голів РДА.

Як відомо, В.ПИЛИПИШИН вийшов з Народної партії і організував свою фракцію в Київраді «Кияни передусім».