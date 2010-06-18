Томенко про кодекс Азарова, гучні заяви та несподіванки

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО заявляє, що анонсоване нинішньою владою реформування податкової системи не знайшло відобрадення в урядовому проекті Податкового кодексу і залишається лише на словах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він заявив, коментуючи проект Податкового кодексу.

Заступник голови ВР зазначив, що «новий Податковий кодекс від уряду Миколи АЗАРОВА з перших днів викликав велику цікавість та активно обговорювався у суспільстві і парламенті, хоча його ніхто не бачив». «Нарешті, даний документ зареєстрований у Верховній Раді України, і можна проаналізувати, які з голосних обіцянок так і залишилися обіцянками», - зауважив він.

Першою серйозною несподіванкою проекту Податкового кодексу М.ТОМЕНКО вважає відсутність у ньому норми про введення податку на нерухоме майно. «Попри нещодавні гучні заяви нової влади, зокрема прем’єр-міністра, на підтримку введення податку на розкіш, дана норма відсутня у зареєстрованому у Верховній Раді проекті Податкового кодексу», - відзначив М.ТОМЕНКО.

Він звернув увагу на те, що це у вівторок у пояснювальній записці, яка була зареєстрована у парламенті разом з проектом Податкового кодексу, містилася норма про «введення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (з 1 січня 2012 року - на житлову нерухомість площею понад 300 кв. м, з 1 січня 2014 року - на нежитлову нерухомість). Однак вже у середу текст пояснювальної записки був змінений, і про згаданий податок у ньому взагалі не йдеться. «Отож сьогодні, у день розгляду документу, в його остаточній версії взагалі немає норми про введення податку на розкіш», - наголосив М.ТОМЕНКО.

Він нагадав, що уряд Юлії ТИМОШЕНКО двічі пропонував Верховній Раді розглянути проект закону про податок на нерухоме майно (нерухомість), який передбачав збільшення податків на квартири площею більше 150 кв. м, будинки більші як 300 кв. м, садові та дачні будинки більші як 100 кв. м тощо.

«Отож, цей так званий податок на розкіш голосувався у парламенті двічі (у березні і червні 2009 року), однак і при першому, і при другому голосуванні за нього подали голоси лише фракція БЮТ та частина фракції НУ-НС», - зауважив М.ТОМЕНКО. Водночас, за його словами, багато урядовців і представників чинної влади наполягали на тому, що квартира площею до 300 кв. м не є розкішшю, так само, як і будинок до 500 кв. м, а тому у заявах представників влади з’явилися цифри 300 і 500 кв. м відповідно, однак і це не відображено у запропонованому проекті.

«Цілком очевидно, що передовсім влада подумала про себе і вирішила не поспішати платити збільшені податки, отож, розрекламована модель країни від АЗАРОВА-ЯНУКОВИЧА, у якій люди багаті поділилися б з бідними, з тріском провалилася. Це черговий приклад того, що новою владою активно реалізовується виборча програма Президента, але з уточненням «Україна для «своїх» людей», - додав М.ТОМЕНКО.