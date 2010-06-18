НРУ: міліція однобічно розслідує захоплення звалища в Одесі

Правоохоронці однобічно розслідують причини і обставини конфлікту на полігоні ТБО «Дальницькі кар`єри», пов`язані із спробою рейдерського захоплення 11 червня території КП «Одескомунтранс».

Про це йдеться в оприлюненій заяві обласної організації Народного Руху України.

«Факт очевидний: ніхто з учасників ініційованого фірмою «Союз» конфлікту, окрім віце-мера Вахтанга УБІРІЇ, протягом тижня так і не притягається до відповідальності», - наголошується в заяві.

Як наголосив в інтерв`ю УНІАН голова облорганізації НРУ Геннадій ЩИПКОВСЬКИЙ, «співробітники міліції, намагаючись зробити винним за конфлікт на полігоні тільки В.УБІРІЮ, вдають, що не помітили суспільно небезпечних діянь рейдерів, які організували по суті збройне захоплення міської власності».

За словами Г.ЩИПКОВСЬКОГО, як після цього повірити в щирість заяв керівництва Одеського облуправління міліції, зокрема заступника начальника Анатолія БАХЧИВАНЖІ про те, що «правоохоронні органи більше не мають наміру терпіти правопорушень, що відбуваються в Одесі»?

«Хіба може не дивувати той факт, - констатував лідер одеського НРУ, - що «відеозапис каналу АТВ, який належить разом з фірмою «Союз» Ігорю МАРКОВУ, стає для одеських правоохоронців одним з доказів у кримінальній справі проти віце-мера В.УБІРІЇ? Проте таким доказом для міліції і прокуратури чомусь не є відеорепортаж телеканалу «Нова Одеса», журналісти якого зняли і показали одеситам жорстоке побоїще, влаштоване І.МАРКОВИМ із своїми охоронцями 2 вересня 2007 року над учасниками мирного пікету біля будинку облдержадміністрації».

«Ніхто - ні МАРКОВ, ні його охоронці - за завдані каліцтва, в тому числі такі, що призвели до інвалідності одного з учасників пікету, так і не затримані і не взяті міліцією під варту, - наголосив Г.ЩИПКОВСЬКИЙ. - Що це - як не «подвійні стандарти» застосування Закону, якими керуються міліційні і прокурорські чини?»

Він упевнений, що «Генеральній прокуратурі необхідно провести розслідування і дати оцінку також діям спецпідрозділу "Титан", яке під час спроби силового захоплення полігону фактично було на стороні рейдерів, обслуговуючи бізнес-интереси лідера партії «Родина» І.МАРКОВА».

Як повідомляв УНІАН, 11 червня в Одесі невстановлені особи в масках, під виглядом працівників міліції, здійснили збройне рейдерське захоплення міського полігону побутових відходів, який перебуває на балансі Одеської міськради, і захопили його контрольно-пропускний пункт. Під погрозами розправи особи в масках видворили з контрольно-пропускного пункту полігону охорону й працівників комунального підприємства «Одесакомунтранс».

12 червня голова міської ради Одеси Едуард ГУРВІЦ заявив, що озброєних рейдерів видворено з території полігону і відновлено роботу у звичному режимі комунального підприємства "Одесакомунтранс", в повному господарському віданні якого є цей об`єкт.

Пізніше ЗМІ повідомили, що 11 червня віце-мер Одеси В.УБІРІЯ на полігоні ТПВ “Дальницькі кар`єри” погрожував журналістам пістолетом, а також вистрілив з нього в повітря.

Свідками інциденту стали журналісти телеканалу АТВ, а також інтернет видання “Таймер”.

12 червня В.УБІРІЯ заявив, що вистрілив у повітря з пістолета, “аби привести до тями рейдерів, які йому погрожували, і привернути увагу міліції” при спробі захоплення озброєними особами території міського полігону побутових відходів.