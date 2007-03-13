Тимошенко не збирається виводити свої сили з парламенту

Фракції “Наша Україна” і БЮТ не збираються залишати стіни Верховної Ради, незважаючи на свою відмову брати участь у пленарних засіданнях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

«Ми будемо знаходитися в приміщенні парламенту», - сказала вона.

Вона наголосила, що об’єднана опозиція працюватиме в режимі засідань фракцій. За її словами, вже сьогодні планується провести спільне засідання двох фракцій, на якому буде відпрацьовані алгоритми дій опозиції.

Крім того, за її словами, “Наша Україна” і БЮТ працюватимуть над розробкою законів, а також ряд народних депутатів працюватимуть з виборцями в регіонах.

«Ми будемо робити все, щоб ця неадекватна і не підтримана на виборах народом влада відчувала себе тимчасовою і не закріплювалася на всіх висотах», - сказала лідер БЮТ

Як повідомляв УНІАН, сьогодні представники об’єднаної опозиції у парламенті вирішили залишити сесійну залу, вимагаючи виконання 17 вимог для виходу з політичної кризи.