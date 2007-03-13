Верховний суд поновив Жовтяка на посаді губернатора Київщини

Верховний суд України прийняв рішення про поновлення Євгена ЖОВТЯКА на посаді голови Київської обласної державної адміністрації.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив сам Є.ЖОВТЯК.

При цьому він зазначив, що рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

Натомість в прес-службі ВСУ УНІАН повідомили, що сьогодні дійсно було заплановано засідання щодо цієї справи, однак прес-службі поки що невідомі результаті засідання.

Як пояснив УНІАН адвокат Є.ЖОВТЯКА Сергій БОЙКО, Верховний суд прийняв це рішення, розглянувши його скаргу на ухвалу Вищого адміністративного суду України від 28 листопада 2006 року. Цією ухвалою було скасовано рішення судів першої та другої інстанції про поновлення Є.ЖОВТЯКА на посаді голови Київської облдержадміністрації та повернуто на повторний розгляд до Києво-Святошинського районного суду справу про поновлення Є.ЖОВТЯКА на посаді. Тим самим ВСУ, сказав адвокат, залишив без змін постанову Києво-Святошинського райсуду від 16 червня минулого року про поновлення Є.ЖОВТЯКА на посаді київського губернатора.

Як наголошує С.БОЙКО, головною причиною позову Є.ЖОВТЯКА до Президента В.ЮЩЕНКА стала безпідставність звільнення губернатора. За його словами, в українському законодавстві чітко прописані всі підстави для звільнення чиновника з цієї посади. Президент не вказав таких підстав, крім того, Є.ЖОВТЯКА було звільнено з порушенням законодавства про працю, зокрема, коли він перебував на лікарняному.

Тепер, підкреслив адвокат, після винесення ВСУ рішення Президент В.ЮЩЕНКО має видати Указ про звільнення з посади голови КОДА Віри УЛЬЯНЧЕНКО у зв’язку з поновленням на роботі працівника, який раніше виконував ці обов’язки.

Довідка УНІАН. Є.ЖОВТЯК очолював Київську обласну державну адміністрацію з лютого 2005 року по травень 2006 року. 24 травня Президент В.ЮЩЕНКО своїм Указом звільнив Є.ЖОВТЯКА з цієї посади. Вважаючи своє звільнення незаконним, Є.ЖОВТЯК подав позов до суду. 16 червня Києво-Святошинський районний суд задовольнив позов і скасував указ Президента України, поновивши Є.ЖОВТЯКА на посаді. Але не зважаючи на рішення суду, Президентом цього не було зроблено. Того ж дня, коли суд поновив Є.ЖОВТЯКА на посаді, В.ЮЩЕНКО своїм Указом призначив на посаду голови Київської облдержадміністрації В.УЛЬЯНЧЕНКО. Оскільки рішення суду не було виконане Президентом, 21 червня було відкрито виконавче провадження з примусового виконання рішення суду. Держвиконавець зобов’язав В.ЮЩЕНКА до 10 серпня видати відповідний Указ. Цю вимогу також не було виконано. Натомість представник Президента В.ЮЩЕНКА подав скаргу, в якій вимагав скасувати постанову Києво-Святошинського районного суду про поновлення Є.ЖОВТЯКА на посаді губернатора. У вересні Апеляційний суд Київської області не задовольнив цю скаргу. Але у листопаді 2006 року Вищий адміністративний суд України відправив справу на повторний розгляд до суду першої інстанції.