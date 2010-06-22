Охорона Президента розігнала кримських татар під стінами АП

Охорона Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА розігнала мирну акцію кримських татар, що відбувалася перед будівлею Адміністрації глави держави в Києві.

Про це УНІАН повідомили в громадській організації «Авдет».

Мирна акція протесту була організована кримчанами у зв`язку з відсутністю у них можливості кілька років поспіль законним шляхом одержати землю для будівництва житла.

21 червня близько 100 кримчан організували біля будівлі Адміністрації Президента України пікет з метою привернути увагу В.ЯНУКОВИЧА до земельного питання в Криму. Були виставлені гасла: «Чиновників – саботажників ініціатив Президента – до відповіді», «Землю - народу», «Земельне питання в Криму – під контроль Президента». Учасники акції – літні люди, позбавлені землі під час депортації, і молодь, яка не має землі, говориться в повідомленні.

Сьогодні, 22 червня, охорона Президента зачитала пікетникам рішення Окружного адміністративного суду Києва. Рішення передбачає «встановити обмеження на реалізацію прав на мирні збори шляхом заборони громадянам України в особі МАМБЕТОВА А.А. проведення з 22.06.2010 безстрокової акції біля Адміністрації Президента України. Постанова суду підлягає негайному виконанню».

Учасники акції вважають, що обмеження права жителів Криму на мирні збори є дискримінацією і порушенням Конституції України.

При цьому в постанові зазначається, що ні позивач, ні відповідач на суд не з`явилися. Учасники акції стверджують, що нічого не знали про це судове засідання. «Це рішення, абсолютно протизаконне і антиконституційне, охорона Президента кинулася виконувати із завзяттям, гідним завзяття солдатів, які проводили депортацію кримських татар у 1944 році. Учасникам акції було заявлено, що якщо впродовж години вони не згорнуть пікет, проти стареньких і зеленої молоді буде застосовано силу. При цьому пікетникам було продемонстровано два автобуси зі спецназівцями і тюремний «воронок», - говориться в повідомленні. У зв`язку з цим учасники акції змушені були згорнути свою акцію протесту.