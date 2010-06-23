Азарову цікаво, скільки він їхатиме на велосипеді до Кончі-Заспи

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що не готовий відмовитися від використання автомобілів марки "Мерседес" на користь велосипедів або автомобілів "Шкода" для свого пересування як голови уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

"Давайте запропонуємо мені доїхати на велосипеді до Кончі-Заспи ... Скільки я буду їхати на велосипеді? Здорова пропозиція. Я, до речі, коли вперше сів у ту машину, яка мені дісталася від Юлії Володимирівни (ТИМОШЕНКО), звернув увагу, що на ній їздити неможливо. Зараз стикаємося з тим, що літаки, на яких попереднє керівництво літало, - не літають ... Ну що ж - один-єдиний вихід залишається - пересісти на велосипеди, на "Шкоди" і їздити ", - сказав М.АЗАРОВ.