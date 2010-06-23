Азаров розказав журналістці, як він її провчив би

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє про свою готовність провчати людей за викривлення його по-батькові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів, коли одна з журналісток, звертаючись до нього, обмовившись, почала запитання зі звернення "Микола Азарович".

"Розповім, як я боровся у Верховній Раді. Був такий Віктор Іванович СУСЛОВ. Я був головою Бюджетного комітету, а Віктор Іванович – головою комітету з питань фінансово-банківської діяльності. Ми з ним були в дуже хороших, товариських відносинах. Ось він як вийде на трибуну Верховної Ради, обов`язково мене плутає, як ви, приблизно. Я думав, як мені Віктора Івановича відучити? Виходжу на трибуну (я взагалі ніколи не плутав нічиї по-батькові) й спеціально говорю: "як образно сказав Віктор Суслович"... Усе. Як обрізало", - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, з тих пір В.СУСЛОВ не викривляв його по-батькові. "Я, на жаль, не знаю вашого прізвища... Я б вас також провчив", - додав прем`єр, звертаючись до журналістки.