Фесенко: нового мера Одеси підбиратиме Партія регіонів

Кандидати на посаду мера Одеси на майбутніх місцевих виборах боротимуться, скоріше, не за саму посаду, а за право стати єдиним кандидатом від Партії регіонів.

Про це на прес-конференції в Одесі сказав директор Київського інституту проблем управління імені Горшеніна Володимир ФЕСЕНКО, повідомили УНІАН в Інституті.

За його словами, перебування при владі Едуарда ГУРВІЦА - представника опозиційного до правлячої партії табору - не влаштовує нинішній уряд. «Тому вибір кандидатів на посаду мера Одеси проводитиметься дуже ретельно і, скоріш за все, не в Південній Пальмірі, а в Києві», - зазначив політолог.

"Діюча влада сподівається взяти під контроль ті території, які на сьогоднішній день не контролюють на достатньому рівні. А також зменшити вплив опозиції та регіональних еліт на місцях. Саме на це спрямована зміна виборчого законодавства", - заявив В.ФЕСЕНКО.

Також експерт зазначив, що складність вибору кандидата від Партії регіонів пов`язана і з необхідністю запровадження непопулярних заходів напередодні місцевих виборів. "Нас очікує чергова хвиля підвищення комунальних тарифів. Схоже на те, що відповідальність за це Київ має намір покласти на місцеву владу. І це теж суперечності, які доведеться вирішувати як діючим мерам, так і майбутнім кандидатам на ці посади", - роз`яснив В.ФЕСЕНКО.

Серед чинників, здатних дати шанси на успіх на місцевих виборах діючому мерові міста Е.ГУРВІЦУ, політолог назвав внутрішню конкуренцію в таборі "біло-синіх".

"Остаточне рішення про проведення місцевих виборів буде ухвалено на останньому пленарному тижні поточної парламентської сесії. В цьому проявляється законодавча тактика і коаліції, і Партії регіонів: при вирішенні складних законодавчих питань ставка робиться на швидке, спринтерське ухвалення рішень, коли законопроект практично не обговорюється, голосується дуже швидко й іноді замість двох або трьох читань приймається відразу й остаточно", - вважає В.ФЕСЕНКО.