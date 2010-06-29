Регіонал заступився за арештованого екс-керівника Держмитслужби

Член Вищої ради юстиції, член офіцерського клубу «Честь» Валерій БОНДИК називає необгрунтованим і жорстоким обраний Печерським районним судом Києва запобіжний захід у вигляді арешту стосовно колишнього керівника Державної митної служби України Анатолія МАКАРЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.БОНДИК заявив в інтерв`ю журналістам у Севастополі, особливо відзначивши, що в даному випадку висловлює власну точку зору як юрист, а не як народний депутат від Партії регіонів.

«Вважаю, що такий запобіжний захід жорстокий, не обгрунтований юридично і не мотивований процесуально», - сказав В.БОНДИК.

За словами В.БОНДИКА, приводом для його звернення у ЗМІ став факт арешту колишнього офіцера Військово-морського флоту СРСР, у недавньому минулому голови Держмитслужби А.МАКАРЕНКА, який також є членом офіцерського клубу «Честь». «І загалом від цього клубу я уповноважений зробити таку заяву», - сказав В.БОНДИК.

При цьому БОНДИК підкреслив, що його заява не політична. «Як офіцер, вважаю, що такий запобіжний захід як арешт до офіцера не повинен застосовуватися апріорі. Він не насильник, він не вбивця...», - зазначив В.БОНДИК.

При цьому він акцентував, що «є поняття таємниці слідства», і, згідно з нормами Кримінально-процесуального кодексу, не має права втручатися в хід слідства. «Та й немає у мене таких процесуальних підстав: я не адвокат, я не слідчий, не прокурор і не суддя. Проте, працюючи в комітеті (Верховної Ради) з правосуддя і будучи членом Вищої ради юстиції, загалом, громадянином цієї країни, я вважаю, що, виходячи із загальнолюдських, загальногуманних цілей суддя не могла застосувати таку важку санкцію як арешт», - заявив В.БОНДИК.

За його словами, у Кримінально-процесуальному кодексі чітко вказані всі правові підстави для обрання стосовно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, тобто, арешту. «Це тяжкість діяння, суспільна небезпека, рецидивність і багато інших чинників. Всі перераховані мною чинники не є основоположними для обрання такого жорстокого запобіжного заходу (стосовно А.МАКАРЕНКА)», - підкреслив В.БОНДИК.

Разом з тим він ще раз зазначив, що не має права втручатися в розслідування кримінальної справи, по якій затримано А.МАКАРЕНКА

Водночас В.БОНДИК заявив: «Як громадянин цієї країни, як юрист, я вважаю, що суддя вийшла за межі своїх повноважень. І якщо буде відповідне звернення до нас, то, як член Вищої ради юстиції, я згідно із законом маю право порушити дисциплінарне провадження. А ось там ми вже подивимося, були чи не були підстави до затримання такого, загалом, законослухняного громадянина, який прибув на допит як свідок».

Він додав, що А.МАКАРЕНКО на момент арешту не був підозрюваним, не був звинуваченим. «Що він міг засвідчити, що могло б стати підставою для арешту - я не знаю», - зауважив В.БОНДИК.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня Печерський районний суд Києва обрав стосовно екс-голови Державної митної служби України А.МАКАРЕНКА запобіжний захід у вигляді арешту строком на два місяці. А.МАКАРЕНКО був арештований 23 червня в рамках розслідування кримінальної справи щодо законності розмитнення 11 млрд. кубометрів газу, який належав компанії «РосУкрЕнерго».

Проти А.МАКАРЕНКА СБУ порушила кримінальну справу за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість).