Янукович назвав демократію в Україні своєрідною і специфічною

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ назвав демократію в Україні специфічною і висловився за те, аби вона наближалась до європейських стандартів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання Громадської гуманітарної ради.

На думку Президента, поняття «демократія», «свобода слова» є умовними і в різні часи їм давали різні тлумачення.

«Я сказав би так, що на цей час в Україні склалася така своєрідна українська демократія», - сказав Президент, додавши, що для нього є дуже важливим, «щоб ця специфічність української демократії» була наближена до європейських стандартів.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що демократія і свобода слова оцінюються не лише наявністю в країні різноманітних політичних партій, системою виборів, відсутністю політв’язнів, свободою пересування тощо.

Він вважає, що існує багато інших чинників, які свідчать про те, чи рухається країна демократичним шляхом. І одним з таких чинників В.ЯНУКОВИЧ назвав створення незалежної інформаційної системи для суспільства.