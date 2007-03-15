Президент знову запрошує Януковича і Мороза до себе

Президент України Віктор ЮЩЕНКО запрошує прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА, голову Верховної Ради Олександра МОРОЗА і лідерів парламентських фракцій обговорити 19 березня кризову ситуацію у вищому законодавчому органі країни і шляхи виходу з неї.

Про це УНІАН повідомили в прес-служба Президента з посиланням на главу Секретаріату Президента Віктора БАЛОГУ.

Водночас В.БАЛОГА розцінює перенесення голосування у Верховній Раді за кандидатуру Володимира ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ як «наочне свідчення шулерських методів у діяльності парламентської коаліції».

«Ще вчора лідер Партії регіонів, прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ запевняв главу держави та громадськість у цілковитій підтримці президентської кандидатури на керівника МЗС. Ще не вщухли пафосні заяви про готовність до порозуміння. Проте сьогодні коаліція продемонструвала чергові політичні вихиляси, вкотре показавши суспільству - будь-які домовленості з нею не мали і не матимуть сенсу», - підкреслив В.БАЛОГА.

Глава Секретаріату пояснив, що він пропонував перенести на тиждень голосування щодо В.ОГРИЗКА у зв’язку з його візитом разом із Президентом України до Королівства Данія, однак після вчорашньої зустрічі глави держави з прем’єр-міністром і головою Верховної Ради це прохання було відкликано. В результаті В.ОГРИЗКО до Копенгагена не полетів і прибув до Верховної Ради. В.БАЛОГА вважає, що всі заяви з посиланнями на бажання Секретаріату Президента - “це квола спроба перевести стрілки”.

Він нагадав, що за Конституцією саме Президент визначає кандидатуру на посаду керівника МЗС.

В.БАЛОГА відзначив, що відкладене голосування за кандидатуру В.ОГРИЗКА слід розглядати у широкому контексті парламентської кризи.

«Оскільки більшість поводиться як вуличний «кидала», то гостро постає питання: як і з ким можна домовлятися про рішення, необхідні суспільству і країні? Стало зрозуміло, що навіть запевнення від перших осіб із коаліційно-урядового тандему не мають сили зобов’язання», - наголосив В.БАЛОГА та додав, що це створює реальну загрозу цілковитого паралічу в роботі вищих органів влади.

Що стосується зустрічі 19 березня, то, як підкреслив В.БАЛОГА, «Президент прагне якнайшвидше покласти край ганебній серії зруйнованих домовленостей, які гальмують прийняття важливих для України рішень».