«Стоп цензурі!» пропонує Януковичу 4 кандидатів на одне місце

Рух "Стоп цензурі!" запропонував Президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ свої кандидатури на посаду члена Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Про це пише “Українська правда” з посиланням на “Телекритику”.

Як повідомляється, відповідне звернення було передано заступнику глави Адміністрації Президента Ганні ГЕРМАН.

У документі зазначається, що у складі Нацради "лишилося одне вакантне місце - у президентській четвірці".

"Стоп цензурі!" пропонує В.ЯНУКОВИЧУ 4 кандидатури - директора Інституту медіаправа Тараса ШЕВЧЕНКА, шеф-редактора "Телекритики" Наталю ЛІГАЧОВУ-ЧОРНОЛУЦЬКУ, виконавчого директора Незалежної асоціації телерадіомовників Катерину М’ЯСНИКОВУ та виконавчого директора Індустріального телевізійного комітету Катерину КОТЕНКО.

"Саме ці кандидатури від громадськості отримали найбільшу кількість голосів під час голосування у сесійній залі щодо складу парламентської четвірки Нацради", - йдеться у заяві.

Журналісти зазначають, що рух направив аналогічне звернення і до парламенту.

"Проте Верховна Рада надала перевагу не медійним професіоналам, а ставленикам політичних сил та великих бізнес-груп. Після голосування депутатів у складі регуляторного органу країни опинилися навіть люди, які ані дня не працювали у медійній галузі", - йдеться у зверненні.

"Вікторе Федоровичу, закликаємо вас перервати традицію систематичного ігнорування громадянського суспільства і довести, що ваші заяви щодо свободи слова є не лише деклараціями", - підкреслили журналісти .

"Країна і медійна галузь потребують не заяв, а реальних кроків. Саме таким кроком з вашого боку могло б стати призначення представника громадських організацій на посаду члена Нацради", - зазначає "Стоп цензурі!".