БЮТ домігся свого: з розслідування арешту Макаренка створили ТСК

Парламент створив Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України щодо рішення Стокгольмського арбітражного суду, розслідування фактів корупційної діяльності ЗАТ «РосУкрЕнерго» і причетності до цього посадових осіб органів державної влади та арешту екс-голови Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідної постанови проголосували 238 народних депутатів з 427, зареєстрованих в сесійній залі.

Основним завданням Тимчасової слідчої комісії буде розслідування діяльності ЗАТ «РосУкрЕнерго» та причетність посадових осіб органів державної влади до постачання природного газу в Україну, розподілу і продажу його кінцевим споживачам, дослідження стану розрахунків українських споживачів із ЗАТ «РосУкрЕнерго» за спожитий газ, обґрунтованість тарифів на зберігання газу ЗАТ «РосУкрЕнерго» в газосховищах України та можливі порушення монопольного законодавства України у сфері газопостачання. Також ТСК розслідуватиме правомірність порушення кримінальної справи проти екс-голови Державної митної служби А.МАКАРЕНКА та застосування до нього запобіжного заходу взяття під варту і надання українському суспільству неупередженої інформації щодо рішення Стокгольмського арбітражного суду.

До ТСК увійдуть 11 народних депутатів. Головою ТСК обрано депутата від НУ-НС Романа ЗВАРИЧА, його заступником депутата від Партії регіонів Анатолія КІНАХА. До складу комісії також увійшли від Партії регіонів - Валерій БОНДИК, Павло СУЛКОВСЬКИЙ та Олексій ЛЕЛЮК, від БЮТ - Руслан БОГДАН, Михайло ВОЛИНЕЦЬ, Олександр ГУДИМА, від НУ-НС Володимир АР’ЄВ, від Блоку Литвина - Валерій БАРАНОВ та від КПУ Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА.

Термін діяльності Тимчасової слідчої комісії становитиме три місяці.