Народний Рух закликає громадян перешкодити антиукраїнським силам

Народний Рух України закликає громадян поставитися з максимальною увагою і відповідальністю до місцевих виборів і не допустити повної узурпації влади з боку антиукраїнських сил.

Як ідеться у переданій агентству УНІАН прес-службою НРУ заяві партії, “з приходом до влади ЯНУКОВИЧА та антидержавницьких сил в Україні почався карколомний процес згортання демократії та вибудовування авторитарного режиму. Вперше за історію незалежної України проведення місцевих виборів у конституційний спосіб стало розмінною монетою для Партії регіонів, яка з легкістю скасувала їхнє проведення 31 травня 2010 року. Натомість тільки 1 липня український народ довідався дату місцевих виборів, які відбудуться 31 жовтня цього року. Таким чином, партія влади зі своїми сателітами поставила поза законом і Конституцією представницькі органи місцевого самоврядування, повноваження яких завершилися”.

Заплановані на 31 жовтня місцеві вибори можуть стати тією межею, за якою авторитарні тенденції у державі, що спостерігаються до цього часу, “остаточно оформляться повною узурпацією всієї владної вертикалі з боку правлячої Партії регіонів на чолі з В.ЯНУКОВИЧЕМ. Прийняття Верховною Радою в першому читанні законопроекту №6601 «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» і жага коаліції ухвалити його в цілому у надтерміновому режимі недвозначно демонструє плани Партії регіонів щодо тотальної окупації місцевого самоврядування і його фактичного знищення”, заявляють у НРУ.

“Багато питань виникає щодо створення і діяльності територіальних і дільничних виборчих комісій. Порядок формування ТВК прописаний таким чином, що беззаперечну перевагу отримують політичні сили, які входять до коаліції у Верховній Раді. Разом з тим, автори законопроекту пропонують організувати роботу дільничної виборчої комісії у фантастичний строк – не пізніш як за 15 днів до дня виборів, чого явно недостатньо. В той же час, повністю відсутнє поняття жеребкування керівних посад в комісіях. Можна прогнозувати таку ситуацію, коли 99,95% голів і секретарів ДВК будуть представниками “регіоналів” або комуністів. Абсурдом виглядає організація роботи комісій під час виборів. Поняття кворуму виключається і рішення можуть прийматися більшістю присутніх на засіданні членів комісії. Тобто, за головування Партії регіонів в комісіях і банального недопуску членів комісій від опозиції створюється майданчик для фальсифікацій результатів виборів. Або інший абсурд – в одному приміщенні, але в різних кімнатах проводити засідання будуть дві частини однієї виборчої комісії”, йдеться у заяві.

Її автори називають “дивним і нереалістичним порядок висунення кандидатів у депутати, на посаду сільського, селищного, міського голови. Згідно з нормами законопроекту, місцеві організації партій будуть змушені за 6 днів провести свої конференції, де й мають обрати кандидатів. Виникають великі сумніви щодо реальних можливостей вкластися у такий термін. До того ж, існує імовірність того, що влада через різні інстанції, зокрема пожежні, міліцію тощо просто фізично не дасть змоги провести відповідні конференції всім охочим”.

“Чергова маніпуляційна технологія застосована й до розміщення партій у виборчому бюлетені. Відтепер команда ЯНУКОВИЧА хоче використати не загальносвітовий демократичний принцип розташування за алфавітом, а в порядку черговості подачі документів до відповідної ТВК для їх реєстрації. Чи виникають питання, хто стоятиме під №1? Відповідь очевидна – партія влади”, переконані у НРУ.

Автори заяви зазначають, що “шляхом запровадження мажоритарно-пропорційної системи виборів антидержавницькі сили збираються за рахунок мажоритарщиків і завдяки адміністративному тиску збільшити свій вплив у західній та центральній Україні”.

“Вінцем антидемократичних намірів щодо недопуску великої частини опозиційних сил” Народний рух називає введення грошової застави: “За кожного кандидата політичним партіям тепер доведеться викласти в середньому 1-2 мінімальні зарплати, що в загальнонаціональному масштабі, при проведенні одночасно 200 тисяч передвиборчих кампаній на місцях, сягає десятків мільйонів гривень. Зрозуміло, що такий фінансовий тягар здатні винести лише політичні сили, які представляють олігархічні кола в Україні. Інші ж просто не зможуть взяти участі. Хоча, судячи із публічних заяв О.ЄФРЕМОВА, цього Партія регіонів і добивається, надавши можливість взяти участь у виборах лише 2% партій в державі”.