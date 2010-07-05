Литвин не бачить підстав для відставки Тігіпка

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не бачить підстав для відставки Сергія ТІГІПКА з посади віце-прем’єр-міністра України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН сказав на прес-конференції, відповідаючи на запитання, чи розглядатиме парламент цього тижня кадрові питання і, зокрема, проект постанови про звільнення С.ТІГІПКА.

«Я не бачу підстав для такої постановки питання», - заявив В.ЛИТВИН.

Він зазначив, що в парламенті зареєстровано проект відповідний постанови, але причини відставки «є явно надумані, якщо не сказати більш грубу – притягнуті за вуха».

Довідка УНІАН. У ВР зареєстровано проект постанови, автором якого є Ольга БОДНАР (фракція БЮТ), якою пропонується звільнити С.ТІГІПКА з посади віце-прем’єр-міністра України.

Тест постанови на офіційному сайті парламенту не оприлюднено.