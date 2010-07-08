БЮТ заблокував трибуну і президію парламенту
09:56, 08 липня 2010Політика
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«Свободу патріоту Макаренку»
Фракція БЮТ заблокувала трибуну та президію Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, до столу президії прикріплено плакат з написом: “СБУ – Служба безпеки “РосУкрЕнерго”.
В урядовій ложі розміщено плакат: «Свободу патріоту Макаренку».
Крім того, у сесійній залі розвішані плакати з написами: «Янукович + Фірташ + Хорошковський = газова мафія», «Бандитам - гроші, газ та владу, патріотам – тюрми. В.Янукович», «СБУ працює на газову банду».
Двері, що ведуть до президії парламенту, заставлені кріслами.
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