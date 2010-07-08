Литвин натякнув: референдум про відміну політреформи нардепи ще згадають

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає цілком імовірним проведення парламентських виборів навесні 2011 року у разі скасування політичної реформи 2004 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Якщо гіпотетично прогнозувати, що на всеукраїнський референдум буде винесене питання про скасування закону №2222, тобто скасування змін до Конституції, про що говорять не лише політики, а й офіційні особи, то я одразу мушу наголосити, що вибори до Верховної Ради України будуть у березні 2011 року», - додав він.

В.ЛИТВИН пояснив це тим, що редакцією Конституції від 1996 року передбачено, що вибори до Верховної Ради України відбуваються у березні четвертого року повноважень ВР.