Рівненська облрада не фінансуватиме Рік ветеранів Великої Вітчизняної

Депутати Рівненської облради не підтримали проект рішення «Про обласну програму з проведення Року ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років у 2010 році», подану на розгляд ради обласною державною адміністрацією.

Як передає кореспондент УНІАН, проект рішення не набрав достатньої кількості голосів головним чином через те, що, на думку деяких депутатів, потрібно матеріально допомагати не лише ветеранам Великої Вітчизняної війни, але й Другої світової, а також учасникам національно-визвольних змагань.

Зокрема, депутат Іван ЖДАНЮК (фракція Української Народної Партії) запропонував змінити назву програми, виклавши її в редакції: «Обласна програма з проведення Року ветеранів ІІ світової війни та національно-визвольних змагань» та змінити відповідні формулювання в тексті програми. У свою чергу депутат Олег ХОМИЧ (фракція БЮТ) також запропонував доопрацювати проект, адже, за його словами, в такій редакції програми ігнорується пам’ять тих людей, які обороняли територію нашої області до 1941 року, тобто брали участь у військових діях, які велися на наших теренах з 1939 року.

Під час голосування проект підтримали лише 29 депутатів. Автори обласної програми з управління праці та соціального захисту населення ОДА планують винести її на голосування повторно на наступну сесію облради.

Обласна програма з проведення Року ветеранів Великої вітчизняної війни 1941-1945 років у 2010 році була винесена на розгляд сесії на виконання Указу Президента України від 23 березня 2010 року № 403/2010 «Про додаткові заходи щодо відзначення 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років» та постанови Верховної Ради України від 5 березня 2010року № 1948-VI «Про оголошення 2010 року в Україні Роком ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років» та відповідного розпорядження Кабінету міністрів України. Програма передбачала низку заходів, зокрема, фінансову підтримку статутної діяльності обласних ветеранських організацій, забезпечення ветеранів медичними препаратами та фінансування госпіталів ветеранів війни, впорядкування та збереження місць поховання осіб, які загинули під час війни, проведення ремонтів квартир та будинків ветеранів тощо. Виконання Програми повинно було забезпечуватися за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також позабюджетних джерел фінансування. Згідно з проектом рішення, аналогічні Програми мали були прийняті на рівні районів.