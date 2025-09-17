Продати долар можна в середньому за курсом 40,95 грн, а євро – 48,33 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 17 вересня, знизився на 5 копійок – до 41,45 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 40,95 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав одразу на 24 копійки і складає 49,05 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,33 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,27 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,20 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,92 грн/євро, а курс продажу - 48,69 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 17 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,18 гривні за долар, таким чином, українська валюта зміцнилася на 5 копійок.

По відношенню до євро гривня, в свою чергу, послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу установлено на рівні 48,66 гривні за один євро, тобто гривня втратила 16 копійок.

У проєкті державного бюджету на 2026 рік закладено середній курс долара на рівні 45,7 гривні. При цьому слід зазначити, що закладений у бюджет показник завжди розрахунковий, а визначає курс гривні до долара Національний банк, який не спирається на урядові розрахунки.

Вас також можуть зацікавити новини: