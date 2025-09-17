На тлі протестів було пошкоджено залізничне полотно з найближчого до Мачу-Пікчу міста.

Майже тисяча туристів опинилися заблоковані біля стародавньої цитаделі інків Мачу-Пікчу в Перу після того, як їхній пасажирський потяг зупинили через протести, пише The Independent із посиланням на заяву міністра туризму країни Урсули Леон.

За її словами, ще в понеділок, 15 вересня 2025 року, звідти евакуювали 1400 туристів, проте ще приблизно 900 осіб залишилися в скрутному становищі в Агуас-Кальєнтесі, найближчому місті до найбільш відвідуваного культурного об'єкта країни.

Зазначається також, що місцевий ператор поїздів PeruRail оголосив про припинення руху поїздів у понеділок через те, що маршрут у гірському регіоні Куско було перекрито "камінням різного розміру" на тлі сутичок місцевих жителів із владою та автобусними компаніями, які знову спалахнули наприкінці минулого тижня.

Протестувальники заявляють про відсутність прозорості та справедливості в процесі заміни оператора туристичних автобусів Consettur, що перевозив туристів з Агуас-Кальєнтес до входу в цитадель інків XV століття, після закінчення терміну його концесії, що мало відкрити доступ для різних місцевих підприємств до вигідної галузі.

Натомість місцева влада доручила іншій автобусній компанії надавати послуги замість Consettur, але протестувальники в Агуас-Кальєнтес перешкодили її роботі.

Тим часом місцеве відділення PeruRail заявило, що "треті особи" розкопали частину залізничної лінії, що вплинуло на стійкість колій і сповільнило евакуацію туристів.

Варто зазначити, що це вже далеко не перший випадок, коли туристи в Мачу-Пікчу стають жертвами розбірок місцевих жителів із владою через транспорт. Зокрема, схожа ситуація сталася на початку 2023 року.

Поради щодо відвідування Мачу-Пікчу

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти з подорожей розповідали, що їхати в Мачу-Пікчу найкраще в середині весни.

При цьому гуру туризму зазначають, що знамените священне місто інків у Перу є одним із теж туристичних місць, поїздку куди краще бронювати якомога заздалегідь – в ідеалі, за рік до подорожі.

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.