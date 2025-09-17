Богдан Фролов

Зараз експерти розбираються, чи може саботаж на них вплинути на Велику Британію.

Росія має "досить хорошу карту" найважливішої мережі підводних кабелів Великої Британії, що потенційно відкриває кремлівському диктатору Володимиру Путіну "вразливе м'яке підчерев'я" для атаки.

Хоча Британія відокремлена від Європи всього 34 кілометрами води, мережа кабелів і трубопроводів з'єднує їх між собою. Ці лінії передають найважливіші цивільні та військові комунікації, електрику і газ - те, на чому тримається життя на островах, пише Sky News. Але стежити постійно за сотнями кілометрів підводних кабелів складно, що робить їх уразливими для диверсій.

Після пошкодження підводних кабелів у Червоному морі, що спричинило перебої інтернету в Азії та на Близькому Сході, видання розглянуло, що являють собою підводні кабелі і що може означати пошкодження одного або декількох із них - випадкове або навмисне - для Великої Британії.

Російський "шпигунський" корабель у британських водах

Коли дослідницьке судно "Янтарь" пройшло через Ла-Манш на початку цього року, його пильно супроводжував есмінець HMS Somerset.

На перший погляд може здатися дивним, що корабель Королівського флоту має стежити за цивільним судном. Але Британія не вважає "Янтар" цивільним - на її думку, це судно використовується для російської розвідки, пише ЗМІ.

Міністр оборони Джон Гілі прямо заявив у парламенті: "Будьмо відвертими: це російський шпигунський корабель, який використовується для збору розвідданих і картування критичної підводної інфраструктури Великої Британії".

За словами Гілі, "Янтар" дотримувався міжнародних правил навігації. Але це був не перший випадок, коли його фіксували біля британських підводних об'єктів, додав він.

Підводні кабелі та "пильна" до них увага

Близько 60 систем підводних кабелів відходять від Великої Британії, заявив експерт із морських технологій доктор Сідхарт Каушал. За його словами, вони досить широкі і зазвичай укладені в металеву оболонку. Ближче до берега їх часто закопують під бетон для додаткового захисту. Також існують трубопроводи, якими з Європи надходить газ.

Деякі кабелі прокладені у відносно мілководді та їх легко відремонтувати - пошкодження нерідко відбуваються ненавмисно через комерційну діяльність. Але інші розташовані в глибоких водах і потребують спеціалізованого обладнання для усунення несправностей.

"Кабелі передають близько 95% глобального трафіку даних і забезпечують операції приблизно на 10 трильйонів доларів фінансових транзакцій щодня", - ідеться в доповіді аналітичного центру IISS (Міжнародний інститут стратегічних досліджень).

Експерти вважають, що останніми роками Росія таємно займається картуванням підводних кабелів на Заході - зокрема військових, місце розташування яких не є загальнодоступним. Розвіддані збирають надводні судна, але також є повідомлення про використання Росією безпілотних підводних апаратів поруч із кабелями.

З огляду на те, що це систематична діяльність у сфері, якій вони приділяють увагу вже тривалий час, можна очікувати, що вони мають доволі добру карту, ідеться в матеріалі.

Який вигляд мала б диверсія

Пошкодження підводних кабелів може сильно вдарити по країнах, які вони обслуговують. "В Атлантиці та в мережах, що обслуговують Велику Британію, існує значний рівень резервування. Тож пошкодити кабелі настільки, щоб це дійсно мало наслідки, не так вже й просто", - наголосив Каушал.

За його словами, ворожа держава ще може відхреститися від пошкодження одного-двох кабелів. Але якщо йдеться про цілеспрямовану спробу вивести з ладу роботу Великої Британії, перерізавши відразу кілька ліній для серйозного збою, приховати це вже буде практично нереально. Особливо це стосується кабелів, прокладених у глибоких водах, доступ до яких мають лише деякі країни.

На тлі загострення міжнародної обстановки через війну в Україні комітет парламенту Великої Британії зі стратегії національної безпеки на початку цього року почав розслідування, присвячене підводним кабелям.

Воно вивчає, наскільки ефективно країна здатна захистити свою підводну інфраструктуру - і наскільки стійкою буде нація в разі масштабних і тривалих перебоїв в інтернет-з'єднанні.

"Немає необхідності панікувати - у нас є певна стійкість, і розуміння цієї загрози зростає. Але ми повинні ясно усвідомлювати ризики і наслідки: атака такого роду стане для нас серйозним ударом", - заявив голова комітету депутат Метт Вестерн під час запуску розслідування.

Інші новини про гібридну війну Росії проти Заходу

Раніше УНІАН повідомляв, що поляки тепер бояться, що російська війна в Україні дійде і до їхніх домівок. Багато хто побоюється, що події з російськими безпілотниками були лише прелюдією і що насильство, яке вирує вже понад три роки в сусідній Україні, може ще сильніше вибухнути за кордоном.

Крім того, ми розповідали, що Путін загострює тіньову війну проти Заходу. Він мріє про те, щоб зруйнувати НАТО і дискредитувати статтю 5 договору альянсу.

