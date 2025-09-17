Частина поїздів затримується, усі вони вказані у списку.

Російські окупанти в ніч на 17 вересня здійснили чергову комплексну атаку на залізницю України, заявив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

"Через відключення електроенергії будуть затримки поїздів дніпровського напрямку (зокрема, № 86/72 Львів-Запоріжжя - Павлоград; № 85/71 Запоріжжя, Павлоград - Львів; № 75 Київ - Кривий Ріг; № 80 Львів - Дніпро, можуть додатися й інші", - заявив він у Facebook.

За словами Перцовського, напоготові вже перебувають резервні тепловози, тому "УЗ" намагатиметься мінімізувати затримки.

Відео дня

Оновлено. 10:30. У спеціальному сервісі "Укрзалізниці" оновився графік руху поїздів після російського удару. Нові дані свідчать про те, що час очікування на низці маршрутів збільшився до 5-6 годин.

Оновлено. 06:50. Ворог завдав комплексної атаки по підстанціях, повідомили в "УЗ". "Спостерігаються затримки пасажирських поїздів одеського та дніпровського напрямків. Частина рейсів слідує зміненими маршрутами, вже задіяно 20 резервних тепловозів. Низку поїздів наші диспетчери зупиняли на безпечній відстані від зони ураження", - повідомили в Telegram перевізника.

Також "Укрзалізниця" згадала ситуацію з міжнародними стиковками в Перемишлі та в Хелмі. "Ми вже на зв'язку з диспетчерськими командами іноземних залізниць і координуємо пересадки, очікування поїздів і прискорений прикордонний контроль", - пишуть там.

Ситуація з приміськими поїздами

"Укрзалізниця" додатково озвучила в Telegram інформацію про пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок ворожого обстрілу. Тому в Кіровоградській області, зокрема, було змінено рух приміських поїздів. Скасовано та змінено безліч рейсів і маршрутів.

Обстріли залізничної інфраструктури - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що РФ хоче зруйнувати ключові вузлові станції. Прикладами є атаки на станцію Лозову, на станцію Синельникове, на станцію Козятин. Коли ключові вузлові станції під атакою, "Укрзалізниці" доводиться змінювати графіки курсування поїздів.

Крім того, ми розповідали про обстріл залізничної інфраструктури в Кіровоградській області, через який низка поїздів затримувалася аж до 7 годин.

Вас також можуть зацікавити новини: