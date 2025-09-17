На Кіровоградщині від електропостачання частково відключено обласний центр та ще 44 населені пункти.

Уночі росіяни били дронами по інфраструктурі Черкащини та Кіровоградщини, внаслідок чого почалися пожежі. На щастя, минулося без загиблих.

Як повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігор Табурець, ворог цілив по критичній інфраструктурі регіону.

"Наші оборонці відбили частину атак, знешкодивши 11 ворожих БпЛА. На щастя, постраждалих немає. Це найголовніше", - написав він.

За його словами, рятувальники ліквідували пожежу на об'єкті, усі потрібні служби продовжують роботу.

За даними ДСНС, росіяни завдали удару по об’єктах інфраструктури Кропивницького району Кіровоградщини.

"Внаслідок влучання БпЛА виникли пожежі на трьох локаціях. Інформація про травмованих та загиблих не надходила. На місці події працюють усі екстрені служби", - йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що до ліквідації наслідків ворожої атаки залучено понад 60 рятувальників та 14 одиниць техніки ДСНС.

За словами начальника Кіровоградської ОВА Андрія Райковича, внаслідок атаки від електропостачання частково відключено обласний центр та 44 населених пункти на території Олександрівської громади.

"Зафіксовано також пошкодження кількох приватних домоволодінь в Олександрівці. Надзвичайники всю ніч гасили осередки пожеж", - додав він.

РФ б'є по залізниці

Як повідомляв раніше УНІАН, вночі 17 вересня Росія завдала удару по залізниці. За словами голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Перцовського, через відключення електроенергії є затримки поїздів дніпровського напрямку, зокрема № 86/72 Львів-Запоріжжя - Павлоград; № 85/71 Запоріжжя, Павлоград - Львів; № 75 Київ - Кривий Ріг; № 80 Львів - Дніпро.

На думку військового аналітика Андрія Крамарова, РФ б'є по залізничних вокзалах на територіях України, що під загрозою окупації, аби не дозволити цивільним виїхати. Він наголосив, що загалом удари по нашій залізниці, які завдають росіяни, - терористичні, Аа удари, які завдає Україна, дійсно спричиняють логістичну шкоду окупантам.

