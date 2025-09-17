Основний вплив на валютний ринок справили очікування засідання ФРС США.

Євро підскочило до чотирирічного максимуму щодо долара в середу, 17 вересня, а золото досягло нових висот. Світові ринки очікують зниження ставок Федеральною резервною системою США.

Агентство Reuters пише, що ФРС може знизити базову відсоткову ставку на чверть процентного пункту до діапазону 4,00-4,25% за підсумками засідання з грошово-кредитної політики, яке відбудеться сьогодні. Увага також буде прикута до заяви голови ФРС Джерома Пауелла про перспективи грошово-кредитної політики США.

Індекс долара, який відстежує курс американської валюти щодо кошика валют інших великих торгових партнерів, зріс на 0,1% до 96,723 після падіння на 0,7% у вівторок - найнижчого рівня з початку липня.

Водночас євро подешевшало на 0,1% до 1,1855 долара після того, як у вівторок досяг 1,1867 долара - найвищого рівня з вересня 2021 року. Долар практично не змінився і становив 146,43 ієни після падіння на 0,6% під час попередньої сесії.

Широкий індекс MSCI по акціях країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону за межами Японії після падіння піднявся на 0,2% і показав зростання дев'ятий день поспіль. Японський фондовий індекс Nikkei знизився на 0,1% після рекордного закриття напередодні.

Гонконгський індекс Hang Seng підскочив на 1,4% на тлі ознак прогресу в угоді, яка дасть змогу китайській соціальній мережі TikTok продовжити роботу в США.

Спотове золото подорожчало на 0,2% до 3683,29 долара за тройську унцію після того, як під час попередньої сесії ціна на жовтий метал уперше перевищила позначку в 3700 доларів.

Що стосується криптовалют, то біткоїн подешевшав на 0,2% до 116 687,18 долара, а ефір - на 0,18% до 4490,76 долара.

Варто зазначити, що індекс долара Bloomberg наблизився до найнижчого рівня з березня 2022 року напередодні рішення Федеральної резервної системи США.

Курс валют в Україні - останні новини

Нацбанк встановив на 17 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,18 гривні за долар, а офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 48,66 гривні за один євро.

Водночас готівковий курс долара до гривні в банках України знизився на 5 копійок - до 41,45 гривні за долар, а продати американську валюту в банках можна за середнім курсом 40,95 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав одразу на 24 копійки і становить 49,05 гривні за євро, а продати європейську валюту можна за курсом 48,33 гривні за євро.

