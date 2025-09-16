На думку президента, у російських загарбників усе пішло гірше, ніж вони очікували.

Російські окупаційні війська готуються до ще двох наступальних операцій цієї осені. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю Sky News.

"На мій погляд, ми дуже вчасно спрацювали і зірвали повністю дві наступальні операції. Третю я думаю, що, якщо чесно, день-два, і ми зрозуміємо, що вони понесли великі втрати і у них нічого не вийшло. Але мені потрібно ще одну-дві доби, щоби про це сказати публічно", – додав глава держави, розповідаючи про ситуацію на передовій.

На думку Зеленського, у російських загарбників усе пішло гірше, ніж вони очікували.

Відео дня

"Я б так сказав: у них все набагато гірше, ніж вони Путіну доповідали. Путін про це не знає. Думаю, не усвідомлює. Але, безумовно, є графіки, є у нього доповіді. В якийсь момент він все це побачить", – зауважив президент.

Війна в Україні: це варто знати

Reuters повідомляє, що адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа схвалила перший пакет військової допомоги Україні, який оплатило НАТО. Це буде першим використанням нового механізму, розробленого США та союзниками, для постачання Україні зброї із запасів США за рахунок коштів країн НАТО. Відправити допомогу можуть незабаром.

Тим часом Forbes пише, що Росія готується до вирішального наступу на Покровськ Донецької області. Зазначається, що ворог стягує для цього сили. Аналітики вважають, що швидко захопити місто росіянам не вдасться.

