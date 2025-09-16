Рельєф острова ускладнює проїзд пожежної техніки.

На острові Хортиця в Запоріжжі вирує масштабна пожежа. Там горить лісова підстилка, суха трава та чагарники на значній площі.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Зазначається, що пожежа виникла сьогодні, 16 вересня.

"Ситуацію ускладнює рельєф острова, що ускладнює проїзд пожежної техніки, а також сильний вітер та спека", – зазначається у повідомленні ДСНС.

Відео дня

Станом на 20:30 вогонь локалізували на площі близько 4,5 гектара.

До гасіння залучено 40 рятувальників та 9 одиниць техніки ДСНС, а також додаткові сили КП "Водоканал" та Крутоярівського лісництва.

Що відомо про Хортицю

Хортиця – одне з найвідоміших місць України. Це найбільший острів на Дніпрі. Його площа становить близько 23,5 кв. км, що складає майже 10% відсотків території сучасного міста Запоріжжя. Довжина острова – 11,2 км, найбільша ширина – до 2,5 км.

Острів Хортиця включений до складу Національного заповідника "Хортиця".

У зв’язку з постійною агресією РФ, на території Національного заповідника "Хортиця" у Запоріжжі було вирішено збудувати протирадіаційне укриття на 200 осіб. Як заявили в пресслужбі Міністерства культури та стратегічних комунікацій, будівля виконуватиме подвійну функцію: це буде і сховище для понад 100 тисяч музейних експонатів, а у разі особливої небезпеки стане протирадіаційним укриттям для відвідувачів та працівників заповідника.

Вас також можуть зацікавити новини: