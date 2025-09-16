Поки країни вирішують, хто які санкції накладатиме на Росію, Україна втрачає багато життів, сказав президент.

Країни Європи та Сполучені Штати Америки повинні припинити думати про себе та свої майбутні відносини з Російською Федерацією, а більше думати про Україну.

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю Sky News, коментуючи питання посилення антиросійських санкцій. Глава держави зауважив, що президент США Дональд Трамп, на думку Зеленського, вважає, що якщо він накладе проти Росії сильні санкції, він закриє можливість дипломатії з Москвою.

"Я вважаю, що всім країнам треба припинити і свої майбутні відносини с русскіми, а більше думати про Україну, бо це сьогодні і зараз. І кожен день їх торгування між собою – хто які санкції буде накладати на русскіх – вартує нам багато життів наших громадян. Це дуже небезпечно", – додав Зеленський.

Крім того, президент сказав, що якщо відтерміновувати запровадження санкцій, росіяни можуть підготуватися до них і боятися їх ще менше.

"Хоча, безумовно, вони їх бояться поки що. Там є моменти з цими санкціями. Особливо якщо будуть тотальні санкції, то вони не зможуть так швидко піднімати ракетобудівництво і будувати таку велику кількість зброї. Тому що у них немає всіх компонентів цієї зброї вітчизняного виробництва", – продовжив Зеленський.

Він також прокоментував слова російського диктатора Володимира Путіна щодо візиту українського лідера на переговори до Москви:

"Росія напала на нас. Я не можу поїхати в країну, коли ця країна, це місто атакує нас. Це не може бути так – під ракетами їхати в їхню столицю. Але ми можемо зустрітися в будь-якій іншій країні".

Санкції проти Росії – інші новини

Міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Скотт Бессент сказав, що війна в Україні може закінчитися протягом кількох місяців, якщо Європа "зробить внесок" у скорочення доходів Росії від нафти.

Тим часом видання Politico пише, що Європейський Союз відклав представлення 19 пакету санкцій проти Росії. Представити його мали 17 вересня. Зазначається, що питання було знято на тлі тиску президента США Дональда Трампа та самого Євросоюзу на Словаччину й Угорщину з вимогою скоротити залежність від російської нафти.

