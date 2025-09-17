Вторгнення російських безпілотників у Польщу може стати переломним моментом для введення безпольотної зони над Україною.

Понад три роки президент України Володимир Зеленський просить західних союзників закрити небо над його країною, однак, незважаючи на жорстокі російські обстріли, НАТО досі відмовляється від цього кроку.

Як пише адмірал США у відставці, колишній верховний головнокомандувач ОЗС НАТО Джеймс Ставрідіс у колонці для Bloomberg, причина цієї стриманості проста: страх прямого зіткнення між російськими і натовськими силами.

"Безпольотна зона вимагатиме від літаків НАТО патрулювання української території. Для забезпечення безпеки цих пілотованих літаків може навіть знадобитися нейтралізація передових російських зенітних ракетних комплексів С-400 як у Росії, так і в Білорусі. Ймовірно, знадобляться правила ведення бойових дій, які дадуть змогу винищувачам НАТО збивати не тільки російські безпілотники і ракети, а й пілотовані бомбардувальники і винищувачі Кремля", - пише він.

У результаті НАТО непокоїться, що таке пряме зіткнення може призвести до більш масштабних бойових дій на суші та у водах Чорного моря, а також до більш масштабних кібератак Москви проти західних країн, або навіть тактичного ядерного удару.

Однак, зазначає Ставрідіс, вторгнення російських безпілотників у Польщу може стати переломним моментом для запровадження безпольотної зони над Україною.

Так, він зазначає, що НАТО має у своєму розпорядженні власне повноцінне авіакрило, яке складається з більш ніж десятка літаків дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛО) E-3, що дає змогу йому цілодобово контролювати повітряний простір України і східний кордон НАТО. Також нещодавно оголошена альянсом операція "Східний вартовий" зі зміцнення східного флангу НАТО включатиме бойові літаки ВПС США F-35 Lightning, а також сучасні бойові літаки з Польщі, Великої Британії, Франції та країн Балтії, включно зі шведськими JAS 39 Gripens, французькими Dassault Rafale і Eurofighter Typhoon.

"Питання в тому, чи досягли ми моменту, коли можна перенести операцію "Східний часовий" на територію України. Це може стати частиною комплексу нових заходів, які обговорюють уже кілька місяців і які очікують на рішення Вашингтона та Брюсселя", - зазначає Ставрідіс.

Ставрідіс підкреслює: безпольотна зона - це дуже агресивний крок, і він несе реальний ризик подальшої ескалації.

"Але, з огляду на нерозсудливість, нещадність і непримиренність Путіна, найяскравіше продемонстровані його ігноруванням особистих дипломатичних зусиль Трампа, ми прийшли до того моменту, коли необхідно закрити небо над Україною. У поєднанні з іншими економічними та дипломатичними інструментами, це може бути єдиним способом переконати Москву в марності її спроб завоювати всю Україну".

НАТО можес збивати російські ракети над Україною

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сказав, що Заходу варто подумати про те, щоб збивати дрони і ракети РФ у повітряному просторі України.

Як пише Defense Express, політично рішення навряд чи буде масовим серед усіх членів НАТО чи ЄС. Водночас технічно - обмежені місії за участю окремих держав (наприклад Великої Британії, Франції, Німеччини) виглядають більш реалістичними.

