Зазначається, що середній вік "американців" з пробігом становить 5,3 року.

У серпні українці більше купували автомобілі з США. Так, за минулий місяць придбано майже 5,1 тисячі вживаних легковиків, що на 6% більше, ніж у липні.

Про це повідомляє портал "Укравтопром".

При цьому зазначається, що майже половина ввезених з США авто, а це 46%, - електромобілі. Трохи меншу частку, а це 40%, зайняли бензинові авто. Що стосується гібридів, то на них припадає 7%, на дизельні авто - 4%, а на авто з ГБО – 3%.

Відео дня

Зазначається, що середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк у серпні – 5,3 року.

ТОП-5 вживаних авто з США :

Tesla Model Y - 812 одиниць;

Tesla Model 3 - 639;

Ford Escape - 383;

Nissan Rogue - 263;

Tesla Model S - 239.

Український авторинок - останні новини

Українці активно купляють авто з Китаю, а надають перевагу електромобілям. Так, у серпні придбано 2424 одиниці легкових авто, ввезених з Піднебесної, що на 42% більше, ніж у серпні минулого року.

Крім того, експерти What Car? назвали 10 найкращих розкішних автомобілів з пробігом, які можна купити на вторинному ринку у Великій Британії менш ніж за 13 550 доларів. При цьому найкращим недорогим преміальним авто з пробігом визнали BMW 5 Series у кузовах F10/F11, який випускали з 2010 по 2017 рік.

Вас також можуть зацікавити новини: